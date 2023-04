El exjugador de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez, que milita actualmente en la Sampdoria de la Seria A italiana, estrenó su cuenta goleadora este domingo, con un tanto que permitió a su equipo empatar ante el Lecce (1-1). Sin embargo, pese a la alegría que supuso individualmente, Rodríguez se mostró bastante preocupado por la situación en la tabla de su equipo, colista, y aseguró que pese a estar feliz por haber marcado, le hubiera "gustado" que su gol hubiera supuesto una victoria, y por lo tanto, tres puntos para los suyos.

"Es un punto que vale poco, es la realidad. Solo nos vale sumar de tres en tres. Hay que continuar trabajando, no queda otra que hacerlo por nosotros y por los aficionados", apuntó el futbolista grancanario una vez finalizado el encuentro a los micrófonos de DAZN.

No obstante, el ex amarillo matizó que "individualmente" estaba "feliz" ya que el gol es muy importante para los que jugamos en mi posición (delantero)", pero que le habría gustado que les "hubiera dado los tres puntos", por que no estaba del todo "contento".

A diez puntos de la salvación

A falta de ocho jornadas, la 'Samp', como le suelen llamar los aficionados italianos, se encuentra a diez puntos de los puestos de salvación, que delimita en la actualidad el Spezia que marca la salvación. Además, Jesé Rodríguez, entre otros, que tiene contrato hasta final de temporada con el club italiano, dejó abierto su futuro.

"Es difícil tomar ahora una decisión, por respeto al club y a mi trabajo tengo que dar lo mejor en este final de temporada. Cuando me vaya de vacacioones tendré tiempo para pensar. Me gusta mucho la liga italiana pero el futuro nunca se sabe", sentenció Jesé.