Rins: "Cuando se cayó 'Pecco', pensé 'joder, Àlex, que no te pillen'"

Àlex Rins se convirtió ayer en el piloto de la firma Honda que rompe una pésima racha de dos años sin victorias para el triunfador constructor japonés. El piloto de Lleida, de 27 años, ganador ya en Austin (Texas) en Moto3 (2013), Moto2 (2016) y MotoGP (2019), con Suzuki, logró ayer su cuarto triunfo en el precioso (y bacheado) trazado norteamericano, después de que Marc Márquez lograse, en el 2021, en Misano (Italia), la última victoria de la firma alada.

“Solo puedo decir que cuando ‘Pecco’ (Bagnaia, el campeón de Ducati, que era líder del GP entonces) se ha caído delante de mí, lo primero que he pensado es ‘joder, Àlex, aprieta que como te pillen, pues sería una gran cagada que te atrapasen’ y la verdad es que me ha salido una carrera perfecta y estoy muy contento por mí, por mi equipo personal, por la escudería de Lucio Cecchinello, que ha sumado su podio nº 100 y por Honda, claro”, señaló Rins al bajar del podio.

El piloto de LCR ha reconocido que la primera parte de la carrera, pegadito a Bagnaia, ha sido tan dura como la segunda parte, liderando en solitario perseguido por Luca Marini (Ducati) y Fabio Quartararo (Yamaha). “La dificultad de las primeras vueltas ha sido que, como ya esperábamos todos, ‘Pecco’ ha empezado a tirar desde el inicio y el único sitio donde le recuperaba alguna decimita, llevando la moto al límite, subiéndome por encima de los pianos, sin saber qué me iba a pasar al llegar a las ‘chicanes’, era en las enlazadas donde me tiraba como un loco para recuperarle algo de tiempo del mucho que me cogía cuando utilizaba su enorme motor en las rectas”.

"Para seguir a 'Pecco' en las primeras vueltas, me he tenido que jugar la caída en cada curva, subiéndome por los pianos"undefined Àlex Rins / Piloto del equipo LCR de Honda

Era evidente, según reconoció el propio Rins y todos sus compañeros de parrilla y, por descontado, tal y como demostró Bagnaia ganando cómodamente la carrera al ‘sprint’ del sábado, que el campeón de Ducati estaba, por moto y pilotaje, un pasito por delante de los demás. “Cuando ‘Pecco’ se ha caído delante de mí, he de reconocer que me he despistado un poco, porque hacía tiempo que no lideraba una carrera, y he pensado por dentro ‘joder, Àlex, como te pillen, menuda cagada’ y me he concentrado de firme para marcar siempre parecidos cronos y he tirado, tirado, tirado, logrando mantener el ritmo que ya logré el sábado”.

Rins, que se ha colocado tercero del Mundial, con 47 puntos, 17 menos que Marco Bezzecchi, el líder, reconoció haberse cansado mucho más en la corta carrera del sábado, de 10 vueltas en lugar de las 20 del gran premio. “Ahora”, comentó al bajar del podio de Austin, “estoy más fresco que ayer, tal vez porque he mantenido muy bien la concentración, no he cometido graves errores, bueno, sí, a falta de tres vueltas, me he despistado en la curva 14 y Luca (Marini) me ha recortado unas decimitas, pero con el viento que hacía era fácil despistarse y no me ha ocurrido, no”.

Y, ahora, Jerez

Ni que decir tiene que Rins, que, al llegar a Austin (Texas) pidió a Honda que lo tratasen como piloto oficial que es, dejándole probar todo el material que tienen para Marc Márquez, no piensa en otra cosa que mantener el nivel demostrado a lo largo de todo el fin de semana de Austin. “Cierto, todo el mundo sabe que este, como le ocurre a Marc, es uno de mis circuitos favoritos, pero he de mantener la intensidad al llegar a Jerez, preparar bien todo el fin de semana y demostrar que estoy a la altura de los mejores y poder aspirar siempre al podio. Hay que tener los pies en el suelo pero, en una temporada tan, tan, larga, con tantas carreras y tantos puntos en juego, hay que ser regular. Es solo mi tercer fin de semana con Honda, así que hay que seguir trabajando y construyendo un futuro aún mejor”.