Golpe de teatro en el Gran Premio de Miami, quinta prueba del calendario de la Fórmula 1. Sergio Pérez se ha anotado su segunda pole position de la temporada y este domingo abrirá la parrilla escoltado por los dos pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, segundo y tercero respectivamente en una clasificación que ha terminado con bandera roja, tras un accidente de Charles Leclerc a menos de dos minutos del final. El monegasco arrancará séptimo mientras que el líder del Mundial, Max Verstappen afrontará la carrera obligado a remontar desde la décima posición.

La sesión se ha desarrollado en condiciones de calor, con rachas de viento. El nuevo asfalto de Miami ha cambiado el panorama respecto al pasado año, cuando Leclerc se hizo con la pole con cronos más lentos en general. Verstappen, Sainz, Pérez y Leclerc han pasado a la segunda ronda con los mejores tiempos, el neerlandés con récord de pista (1.27.363) y el mexicano a 3 décimas.

Alonso no ha mejorado su posición de los libres 3 (12º), aumentando la incertidumbre entorno al rendimiento del Aston Martin este fin de semana. Y aunque el asturiano se ha clasificado sin problemas para Q2, la prematura eliminación de su compañero Lance Stroll ha hecho saltar las alarmas en el equipo de Silverstone. El canadiense no ha recurrido a un juego de neumáticos nuevos y no ha superado la criba, como tampoco han hecho Norris, Tsunoda, Piastri y el único estadounidense de la parrilla, Logan Sargeant, que no ha podido lucirse ante su afición.

La diferencia de velocidad de los monoplazas en algunos sectores del circuito ha provocado situaciones de extremo peligro, en especial un incidente que ha merecido investigación de los comisarios, con Magnussen obstaculizando a Hamilton, que ha estado a punto de irse al muro. También Sainz ha 'estrangulado' a Zhou, aunque en este caso no se ha considerado una penalización.

Reacción de Alonso

Verstappen ha bajado dos décimas su tiempo en su primera vuelta lanzada de Q2 (1.27.110) y Checo se ha colocado a su estela, a 2 décimas. Alonso ha mejorado de forma espectacular para ponerse tercero, aunque Sainz, rozando la perfección en cada sector, le ha desplazado al situarse segundo a solo 38 milésimas de Max.

La lucha en pista se ha intensificado cuando aún quedaba la batalla definitiva. Leclerc ha bajado por primera vez de 1.27 (1.26.964) en Miami y Verstappen le ha replicado (1.26.814), con Alonso a 2 décimas del más rápido y por delante de Sainz. Los dos Mercedes de Russell y Hamilton han abordado los últimos instantes de la segunda tanda en riesgo de eliminación y al final el británico se ha quedado fuera. "Hemos esperado demasiado", ha lamentado Lewis, hundido. Tampoco han superado ronda Hülkenberg, Zhou, Albon y De Vries.

Pole sorpresa para Checo

Alonso ha comenzado la Q3 con neumático usado, después de agotar existencias. Verstappen ha derrapado en su primer intento y también Leclerc ha tenido que abortar tras una leve salida de pista. Pérez ha volando en su primera vuelta rápida (1.26.841), aunque sin batir el tiempo de Max en la ronda previa. El mexicano se hacía así con la pole provisional, escoltado sorprendentemente por los dos españoles, Alonso y Sainz, a falta de una última tentativa de todos los favoritos.

Pero en un desenlace absolutamente sorprendente, Leclerc se ha estrellado en su última vuelta y ha provocado una bandera roja ya sin tiempo material (1:35) para que el resto de pilotos pudiesen efectuar su segunda vuelta. Este final anticipado ha dado la pole a Checo y el segundo puesto a Alonso, mientras que Carlos Sainz y Kevin Magnussen compartirán la segunda fila. Difícil situación para Verstappen, que arrancará décimo y viendo a su primer rival en el Mundial, Sergio Pérez, al frente de la parrilla.

Pulso en Red Bull

Con solo seis puntos entre el líder Max Verstappen y su compañero Sergio Pérez, el pulso en la escudería de las bebidas energéticas está en su punto álgido, aunque más que un conflicto interno, Christian Horner lo considera una bendición para el equipo: “Se hace todo lo posible para que haya igualdad hasta el punto de quién sale primero del garaje cada fin de semana. Incluso alternan en las reuniones sobre quién habla primero”, señaló el británico, eludiendo la polémica ante la complicada gestión de la rivalidad de Max y Checo: “Creo que es un problema de lujo. En primer lugar, cualquier director de equipo en el pit lane esperaría tener ese problema y es algo que ya hemos experimentado antes. Lo más importante es asegurarse de que no haya paranoia y que ambos pilotos reciban el mismo trato”, zanjó.