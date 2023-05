El 26 de abril de 2011 Pep Guardiola se sentó en la sala de prensa del Santiago Bernabéu “a liarla”. Lo sabía David Trueba, su amigo al que invitó a la concentración del Barcelona, y lo sabía parte de la prensa que seguía a los azulgranas. “Hoy se cena tarde. No vemos en la rueda de prensa de Pep”. El de Santpedor, cansado de los mensajes desafiantes de Mourinho entró al cuerpo a cuerpo del portugués: “Mourinho es el jefe, el puto amo, el mejor del mundo en la sala de prensa. Esta Champions ya la ha ganado. Nosotros trataremos de hacerlo en el campo mañana a partir de las 20:45”. Eran días de crispación, dedos en el ojo y encerronas a periodistas en el Madrid. Pocos lo recuerdan, pero aquel partido concluyó (0-2), tras goles postreros de Messi, que sumados al empate del Camp Nou (1-1) metieron al Barça en una final que ganó al Manchester United con claridad (3-1).

Mourinho incendió el Bernabéu

Mourinho dejó poso en el madridismo. Pese a no pasar de semifinales en Champions, lo cual vendió como un logro, su mesiánico ego dividió al madridismo entre quienes estaban a su favor y los que estaban “en contra del Madrid”. Mourinho se erigió en Mesías blanco e hizo de menos incluso a todos los madridistas que no comulgaban con su tono maleducado y desafiante.

Hoy Guardiola llega al Bernabéu para medirse al Real Madrid de Ancelotti, la antítesis de Mourinho. Un entrenador que ha ganado dos Champions con el Real Madrid sin darse ninguna importancia a sí mismo y que acaba de completar el pleno de títulos con los blancos en 475 días. Un técnico elegante, educado y respetuoso que ha rehabilitado la imagen de los blancos como club con su ‘savoir faire’ dentro y fuera del campo. Y sobre todo, alguien que gestiona el vestuario y los partidos con oficio y naturalidad, lo que le permite sacar lo mejor de los futbolistas año tras año, partido tras partido.

El 'savoir faire' de Ancelotti

Ancelotti hace fácil lo difícil. Echa agua al fuego en lugar de gasolina y aplaca las polémicas con su infalible retranca italiana. Estos días ha despachado con torería las dudas que filtraban desde las altas esferas del club sobre su futuro. Carletto es cercano en el trato y directo en el mensaje. “Este equipo tiene que hacer una sola cosa: jugar al fútbol. Esto lo hacemos bien. Todo lo demás solo puede distraernos”, advirtió tras la final de Copa. “Jugar al fútbol”. Eso que parece una boutade es el fin último de todo lo que hace y piensa el italiano, que fiel al himno del Madrid ha mezclado a “veteranos y noveles” en su equipo. Así, los “intocables”, que renovarán otro año más (Benzema, Kroos y Modric), tutelan sabiamente el crecimiento de los Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Valverde o Militao con resultados inmejorables.

Pero esta vez el City llega sacudido por el efecto del tsunami Haaland, cuyo fichaje, como el propio Guardiola ha admitido, “nos ha cambiado la forma de jugar”. El noruego ha ampliado el libreto de recursos y se ha dejado de priorizar la posesión. Ahora prima optimizar los recursos para llegar al único resultado posible: ganar la Champions. Una competición en la que el Madrid juega en el salón de su casa y en la que los petrodólares de Abu Dhabi pretenden convertirse en alternativa a los blancos.

Guardiola, que está cerca de ganar su quinta Premier en seis años, compareció en el Bernabéu ante una enorme expectación. Más de veinte cadenas de televisión y por encima de un centenar de periodistas llegados de todos los puntos del mundo: desde Brasil a Italia, desde Japón a Alemania. Pep salió a la sala de prensa intentando no cargar de razones al Madrid, sin regalar un titular que Ancelotti pudiera utilizar para activar a su gente. Pero torció el gesto cuando se le preguntó si quería “revancha”, como afirmó Rodri minutos antes, tras lo ocurrido la pasada temporada. El técnico lo negó categóricamente y advirtió que “no venimos buscando revancha. Es otra eliminatoria diferente”.

"Jugaremos para Haaland"

Pep elogió al Madrid, como se esperaba, al que calificó como “el mejor equipo de la última década, por mucho”. Y trató de justificar el cambio de estilo del City esta temporada, más pragmático y vertical, con la presencia de Haaland y amparándose en el nivel de los rivales. “Me gusta cómo juega mi equipo. Pero a veces los otros son mejores y no puedes imponer tu plan de partidos. Los otros no son cojos. Con el tiempo aprendes a sufrir. ¿Haaland? Cómo no vamos a aprovechar a Haaland, jugaremos para él”.

Y concluyó en catalán haciendo memoria de sus pasos por este Santiago Bernabéu, “adonde he venido muchas veces como jugador y como entrenador. He ganado y he perdido. Tengo buenos y malos recuerdos. Y mañana escribiré otro”. Ha vuelto al Bernabéu Guardiola, el "puto amo" de la Premier. Pero enfrente tendrá al "puto amo" de la Champions.