Busquets abandona el Barça: paseo por una carrera estelar

Sergio Busquets ha anunciado el final de su carrera en el Barça. Después de 15 temporadas, a punto de cumplir 35 años (el próximo 16 de julio), el capitán enfila el camino de la retirada dejando, en primer lugar, el fútbol de élite en el que ha permanecido guiando al equipo azulgrana durante la mejor etapa de la historia.

La decisión de Busquets ha madurado tras un largo periodo de reflexión desde que comenzara esta campaña, la última de su contrato. No sabía qué camino tomar el clarividente Busquets que tira pases sobre el césped.

Manejaba la oferta de renovación a la baja del Barça, siendo como es "un futbolista fundamental" para Xavi Hernández, a quien le crea un problema para sustituirle. Desde Arabia Saudí le llegaba una propuesta millonaria inigualable a costa de renunciar al estilo de vida catalán. A medio camino entre la competición y el ocio, permanecía la opción del Inter de Miami de Estados Unidos con la camiseta del dorsal 5 reservada para él.

Un problema para el Barça

Dribló Busquets todas las preguntas sobre su futuro, desde septiembre, cuando salió a desmentir informaciones falsas, hasta enero, al repetir que no anunciaría nada en una rueda de prensa en plena competición. "Busi se ha ganado el derecho a decidir", insistía Xavi para no presionar al capitán y amigo, mientras rumiaba la respuesta.

Pero al entrenador se le ha generado un problema. Un grave problema. Al equipo se le abre un vacío en el eje del equipo para el que no tiene recambio. Ni dinero para comprarlo. El Barça no ha sabido cultivar en el jardín de Sant Joan Despí una figura sustitutiva, ni siquiera para parar el golpe de la marcha del timonel, y en el mercado no se adivina nadie capaz de leer los códigos del fútbol azulgrana.

Las cifras: 719 partidos disputados, 18 goles marcados y 31 títulos conquistados

La erosión del dinero

La conclusión de Busquets es que el porvenir nunca iba a mejorar el glorioso pasado: ni la frecuencia de los títulos conquistados por más que se vean brotes verdes, ni el dinero recibido en el Camp Nou, obligado como estaba a aceptar una ficha inferior a la mitad de lo percibido esta última campaña, la más alta de la plantilla tras la marcha de Piqué. Quedará en lo alto del podio el sueldo de Jordi Alba. Un asunto, el del coste de los veteranos que ha erosionado al vestuario.

La edad (35 años cumplirá el 16 de julio) acumula el desgaste del intenso calendario del Barça después de 15 temporadas y aquella discreción de la que siempre gozó, y siempre procuró Busquets, ha cedido a la notoriedad de ser el destinatario de alguna ración de silbidos, nada especial tratándose del volcánico e inestable Barça.

Pedazo de historia

Un pedazo de historia viva se convierte en objeto de museo, cuando no de adoración, después de 719 partidos disputados, 18 goles marcados y 31 títulos conquistados. El futbolista que habría querido ser Vicente del Bosque. "Si fuera jugador me gustaría parecerme a Busquets", dijo el seleccionador campeón del mundo (2010) con más de medio Barça y quien le hizo debutar con España en la misma temporada de su debut en Primera.

Tan tardía fue la progresión de Busquets (1,89 m., 76 kg), que llegó al Barça con 17 años procedente del Jàbac de Terrassa y no fue internacional hasta la categoría sub-21. En diciembre pasado se despidió de la absoluta después de cuatro Mundiales y 143 partidos, inmediatamente después de la eliminación de España ante Marruecos en Qatar. "Lo de Busi es excepcional y muchas veces es criticado de forma injusta. Es indispensable para mí", dijo Luis Enrique hasta el día que dimitió.

Símbolo del Barça eterno

Con Busquets desaparece otro símbolo del mejor Barça de todos los tiempos, el Barça "eterno" que encadenó el primer sextete de la historia del fútbol (2009) -rozó el segundo en 2011-, récord solo igualado por el Bayern de Múnich en 2020. El futbolista que, a semejanza de Pep Guardiola, el entrenador que le encumbró, no destacaba en ninguna cualidad futbolística, excepto en el instinto y la rapidez para dar el primer pase de construcción. Su padre, Carlos, fue portero del dream team de Johan Cruyff. Aún sigue en el club, de entrenador de porteros del filial. Guardiola conoció a Sergio de crío, cuando su padre le llevaba a los entrenamientos del Camp Nou o en el campo de La Masia, que también conoció antes del traslado a Sant Joan Despí.

El amo del círculo central

A diferencia del ilustre predecesor en la posición de cuatro y luego maestro, Busquets mejoró sustancialmente la lectura en las acciones defensivas para recuperar el balón. Nadie ha movido a Busi del círculo central desde que se ganara el puesto en la gira por Estados Unidos de 2008. Acudió como meritorio, dentro del grupo de jóvenes del filial que había ascendido a Tercera con Guardiola, y salió con un sitio en el primer equipo.

Compitió con Touré Yaya en la posición (43 partidos el marfileño, 41 el vallesano) y ya le superó en la siguiente campaña (50 a 37). Vio venir a Javier Mascherano, a Alex Song y a Frenkie de Jong para competirle la posición de mediocentro, y se defendió de posibles recambios frente a todos los centrocampistas de la década y media, y a todos los ha despedido. Hasta que se despide él.

Zubimendi seria el sustituto preferido de Xavi, pero el de Laporta es el portugués Rúben Neves

La búsqueda del relevo

Sin relevo claro, por supuesto. Podría ser Frenkie de Jong, pero perdió siempre la comparación simultánea. Xavi tendrá que elegir al sustituto. Su preferido es el vasco Martín Zubimendi, de la Real Sociedad (24 años), pero cuesta 60 millones y el Barça no tiene ni un euro para gastar.

El preferido de Joan Laporta es el portugués Rúben Neves (26) del Wolverhampton, a quien el agente Jorge Mendes intenta colocar a toda costa, incluyendo incluso esa operación con el traspaso de alguno de los representados, tal que Ansu Fati. Otro aspirante cualificado es el marroquí Sofyan Amrabat (26) de la Fiorentina.

Busquets levantó su primer título como capitán en enero -el primero también de la era Xavi, entrenador y amigo- y con la Liga exhibirá el segundo y último de los 32 que ha atesorado durante su etapa azulgrana. Es el último futbolista de la plantilla de Guardiola que ha sobrevivido, despidiendo a toda una generación. Quién sabe si tomará su relevo uno que ya se había despedido del grupo y vuelve para recoger el brazalete: Lionel Messi.