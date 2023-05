Una imagen ha llamado la atención justo antes del comienzo del Mallorca-Valencia. Y es que, al igual que en el resto de partidos de la jornada de Liga, los jugadores de ambos equipos están posando juntos sujetando una pancarta con el lema: "Racistas, fuera del fútbol". Un mensaje de apoyo para Vinícius, después de quitarle la roja tras la agresión a Hugo Duro.

Sin embargo, no todos los futbolistas posaron sobre el césped de Son Moix con la pancarta de LaLiga. Mouctar Diakhaby, que ya sufrió un caso de supuesto racismo en el Nuevo Mirandilla, se ha mostrado al margen del mensaje. No parece que haya sido un simple despiste, ya que el propio jugador ha hecho por no aparecer en la foto, incluso agachándose.

Podría ser un mensaje del internacional guineano contra LaLiga, que ahora parece mostrarse muy comprensiva con el racismo, pero con el caso del defensa del Valencia no se mostró tan interesada, ni mucho menos.