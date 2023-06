Hemos venido también a hablar del Barça. ¿Lo ha echado de menos?

Sí, obviamente que sí, que le extrañé. Y más al inicio, cuando acá el primer año para mí fue tan difícil. Después de la salida, de cómo fue todo, obviamente que, que lo seguía, que miraba los partidos y siempre, siempre añoraba el recuerdo y el poder estar por estar ahí.

Dice que ha estado siguiendo los partidos. Supongo que se alegró como un culé más cuando ganaron la liga. ¿Es así?

Sí, obvio que sí. Lo seguí todo el año y quería que el Barça ganase el campeonato, como todos los hinchas de Barcelona. E incluso el primer año también, hablaba bastante con Xavi tras algunos partidos. Le seguía de cerca.

¿Y respecto a la posibilidad de volver, ha tomado alguna decisión?

Sí, la verdad es que sí. Tenía muchas ganas, mucha ilusión por volver. Pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve... no quería volver a pasar otra vez por la misma situación y tener que esperar a ver qué iba a pasar. No quería dejar mi futuro en manos de otros. De alguna manera, quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que la Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para para que volviera... todavía faltaba muchísimas otras cosas. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por por eso, ni hacerme cargo o tener algo que ver con todo eso.

¿...?

Durante mi carrera en el Barcelona ya se me acusó de muchísimas cosas que no eran ciertas y ya estaba un poco cansado. No quería pasar por todo eso otra vez. Y bueno, cuando me tuve que ir ya dijeron también que Laliga lo había aceptado todo, pero al final no se pudo hacer. Tenía el miedo que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida como pasó entonces: Que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Quería tomar mi propia decisión. Por eso no se dio mi vuelta del Barça.

Contra lo que le pedía su corazón...

Me hubiese encantado volver. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía, recién tuve dos años en los que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve ese mes fue espectacular para mí en el que ganamos el mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí y quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrutar de mi familia, de mis hijos, del día... Por eso no se dio lo de Barcelona.

De todos esos motivos, ¿Cuál es el que más ha pesado en la decisión?

Tener mi propia decisión y no verme obligado a esperar otra vez, con el riesgo que podía llegar a pasar lo mismo que ocurrió hace dos años. Como te decía, el querer también, ya después de haber de haber conseguido todo y el Mundial que tanto deseaba, buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad.

Su familia tiene un peso importante en sus decisiones y hay promesas pendientes con sus hijos. ¿Cómo lo asumen?

La verdad es que mi familia estaba muy, muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos ilusiones porque la realidad era que todavía no sabíamos que podía pasar. Pero, obviamente, que yo estaba con muchas ganas de devolver. Nunca, nunca, nos quisimos ir ahí. Fue muy, muy, difícil, pero la familia me apoya y es una decisión coral, no solo mía. También están contentos si bien tristes también por irse, porque les me costó al principio, pero ahora están más que adaptados a París. Tienen a sus amigos en el colegio y les duele también separarse de todo eso, pero ya son grandes, sobretodo Tiago que entiende la situación. Está feliz de lo que se va a venir.