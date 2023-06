Beckham enseña a Messi cómo ser aún más rico

Es evidente que, al menos durante las próximas dos o tres semanas, el tema preferido de debate, de especulación, en el ambiente barcelonista y futbolístico de Barcelona, seguirá siendo por qué Leo Messi ha rechazado regresar al Barça. Es evidente que esta primera premisa es absolutamente falsa: ‘La Pulga’ no ha podido rechazar oferta alguna, con cara y ojos, con documentos escritos, porque jamás la ha tenido sobre la mesa, contrariamente a lo que declaraba su futuro entrenador (y amigo) Xavi Hernández, cuando repetía que “todo depende, al 99%, de Leo”.

Por más que muchos se resistan a admitirlo, Messi, que atesora ya una fortuna incontable (o casi), no ha tomado su decisión por motivos económicos, ya que si la prioridad, como cuentan sus detractores, hubiese sido el dinero, hubiera firmado por los jeques árabes, que le ofrecían más que nadie, en dinero y en extras aunque, tal y como comentaremos en los próximos párrafos, la oferta del Inter de Miami es, a la larga, muy espléndida.

La auténtica razón

Así pues, son perfectamente creíbles y sinceras, las explicaciones y/o justificaciones que Messi ofreció en la entrevista compartida por los diarios deportivos ‘Sport’ y ‘Mundo Deportivo’, respecto al pésimo recuerdo y dolor que vivió hace dos años cuando Joan Laporta lo ‘despidió’ del Barça. También la poca credibilidad que, frente a su familia, tiene Joan Laporta y su junta. Hay quien se inclina por reconocer que la auténtica razón es que Messi no quería cargar con la responsabilidad de los posibles despidos que ya se han producido y están ocurriendo, día a día, tanto en la plantilla como entre los empleados del club, la reducción de presupuestos y el “malabarismo”, dijo ‘La Pulga’, que, presumiblemente, deberán hacer muchos compañeros con sus nóminas, al ser reducidas sensiblemente para hacer un hueco a su inmenso, que no escandaloso, salario (se hablaba de 25 millones de euros anuales o, lo que es lo mismo, un euro más de lo que cobra Robert Lewandowski). “Nada de todo eso quería que pasase a convertirse una mochila pesada y muy injusta para mí”, señaló el mejor jugador del mundo.

Es evidente que la oferta de David Beckham, al que Messi llegó a decirle, en el 2018, “cuando tengas una oportunidad, hazme una oferta”, acabó siendo la ganadora por una mezcla muy equilibrada de condiciones favorables. La primera potencia del mundo, el país donde el deporte forma de la vida diaria de sus habitantes y es, sí, un auténtico espectáculo, una especialidad que está creciendo (potencia mundial en el fútbol femenino), una ciudad prodigiosa, un nivel de vida extraordinario (con dinero, claro, con mucho dinero), Florida, un paraíso, una ficha muy cuantiosa, sin ser la fortuna de Arabia Saudi o el sueldazo del PSG, y unos extras sobre beneficios, gastos generados por su sola presencia y, sobre todo, la obligación de que, en el momento de su retirada, le concederán, le regalarán o le venderán a un precio irrisorio una de las franquicias de la MLS. Total, suficientes millones de dólares como para que vivan las varias familias que alimenta ‘La Pulga’.

Cuando David Beckham abandonó el Real Madrid, en el 2007, Ramón Calderón, su presidente, dijo: "Se va a Hollywood porque quiere ser actor ¡o yo que sé!"

Parece lógico que la presencia al frente del Inter de Miami del popular, rico y excelente futbolista británico David Beckham, que, ante la sorpresa general abandonó el Real Madrid (“se va a Hollywood porque quiere ser actor o ¡yo que sé!”, llegó a decir con desprecio su presidente Ramón Calderón), ha tenido mucho que ver para convencer a la familia de Messi para instalarse durante unos años en Miami, ciudad donde Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Leo y Antonella, podrán llevar una vida de lo más lujosa y exquisita.

El señor 'tanto por ciento'

Beckham dejó Madrid perdiendo, en ficha, unos 12 millones de dólares, pero con un contrato similar al que firmará Messi en el que se le garantizaba un porcentaje de ingresos dependiendo del público que arrastrase al estadio, lo que consumieran en el recinto y la parte proporcional del marchandising que generase. Más o menos, lo que hacen Tom Cruise y Steven Spielberg con sus películas: tanto por taquillaje. Los seis millones de dólares de ficha de Beckham en el Galaxy se convirtieron en 23 millones a final de la primera temporada.

Pero había un truco suplementario en la aventura ‘yankee’ (calculada) de David y Victoria Beckham: Los Ángeles Galaxy, como ha hecho, ahora, el Inter de Miami, se comprometía a regalarle o venderle a bajo precio una de las franquicias de la MLS al jubilarse ‘La Pulga’.

Cuando, en el 2014, Beckham dejó el fútbol activo compró, en efecto, dicen que por la irrisoria cantidad de 25 millones de dólares, el Inter de Miami, cuando, un año antes, el NYCity había costado 100; tres años después, el Austin FC se vendió por 150; en el 2019, la franquicia de St. Louis costó 200 y los Charlotte FC rompieron el récord con 325 millones de dólares de coste. Que lo sepan, si Beckham se vendiera ahora el Inter de Miami, ganaría cerca de 555 millones de dólares. Es evidente que Messi conoce ese sustancioso negocio.

"Hace tres años, Messi y Suárez ya me confesaron que intentarían acabar juntos sus carreras deportivas en Miami", Josep María Bartomeu / Expresidente del FC Barcelona

Y eso que, en estos momentos, el Inter de Miami es último (15º, con 11 derrotas de los 16 partidos jugados) en la tabla de la Conferencia Este de la MLS, que lidera el Cincinnati. El club de Beckham no encabeza clasificación alguna entre las múltiples encuestas que se estilan hacer, continuamente, en la MLS. Solo lidera la clasificación de club más ambicioso y, por tanto, uno al que se le intuye una progresión enorme, especialmente con la llegada de Messi y quién sabe si de su amigo Luis Suárez, aunque esta última operación no es fácil. “Hace tres años y ahora lo puedo contar, los dos, Leo y Luis, me dijeron que intentarían acabar juntos sus carreras deportivas, en Miami”, señaló, el martes pasado, Josep María Bartomeu a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica.

Ya hay quien habla en Miami y todo EEUU que la llegada de Messi a una ciudad de película, a California, a EEUU, provocará un tsunami de entusiasmo, atención mediática y aumento de espectadores en el ‘soccer’ muy superior a la de ‘O Rei’ Pelé en el Cosmos de NY y el propia Beckham en Los Ángeles.