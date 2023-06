Mbappé y el Real Madrid, seis años de mentiras y desmentidos que han agotado a Florentino.

Se van a cumplir seis años, concretamente el mes de julio de 2017, desde que el Real Madrid se interesó por primera vez por Kylian Mbappé. Entonces era un prometedor delantero del Mónaco de 17 años que había generado unas expectativas enormes después de deslumbrar en su temporada de estreno en la Liga de Campeones, donde anotó seis goles y fue incluido en el once ideal. En marzo cumplió 18 y cinco meses después el París Saint-Germain cerraba una rocambolesca operación para sortear el Fair Play Financiero y arrebatárselo al Real Madrid.

120 millones fijos y 12 netos de ficha

Los blancos habían sondeado su fichaje y el Mónaco le había pedido 120 millones fijos más 30 en variables. José Ángel Sánchez fue quien se sentó a negociar y al Madrid le pareció una cifra muy alta. Aunque aún más escandalosa le pareció a Florentino la ficha de 12 millones netos, más pluses por objetivos, que exigió el padre para el jugador. El presidente negó la mayor para no romper la escala salarial de un Madrid en el que militaban Cristiano Ronaldo, Bale y Benzema, y el jugador acabó cedido en el París Saint-Germain, pero con una opción de compra obligatoria a ejecutar el siguiente verano por 180 millones de euros. Aún lejos de los 222 de la cláusula de Neymar que pagaron Al-Khelaifi y los jeques para sacar al brasileño del Barça ese mismo verano.

Pese a irse al PSG, las paredes del dormitorio de Mbappé siempre habían estado empapeladas de pósters de jugadores del Real Madrid como Benzema, Zidane o Cristiano. Y no era difícil encontrar declaraciones del Kylián niño revelando que su sueño era vestir alguna vez en su carrera la camiseta del Real Madrid. Y con ese arma ha jugado siempre el conjunto blanco para seguirle la pista. Desde aquel verano de 2017 han sido incontables los contactos entre el delantero francés y su entorno con los dirigentes blancos. Desde conversaciones del propio jugador, que habla castellano con un acento argentino sospechoso, con Florentino Pérez a negociaciones de José Ángel Sánchez con su abogada y representante, o del padre de Kylián con Juni Calafat.

2021, el verano que saltó todo por los aires

Pero ha sido en los dos últimos veranos, cuando el Real Madrid negoció directamente su fichaje y el jugador manifestó su interés por vestir de blanco, cuando más cerca ha estado de venir. Hasta 200 millones de euros puso sobre la mesa en 2021 Florentino para comprarle, pero al final el PSG no accedió a venderle pese a que doce meses quedaba libre. Y ese verano que quedaba libre, cuando el jugador ya tenía cerrado el acuerdo con el Real Madrid para convertirse en jugador blanco, al final Mbappé se desdijo, tras una llamada del presidente francés Emnauel Macron, y renovó dejando en la estacada a Florentino y la Real Madrid.

Desde ese momento, y aún recibiendo mensajes del propio Mbappé advirtiendo que seguía queriendo vestir de blanco en un futuro cercano, Florentino y el Real Madrid no han prestado ninguna atención al francés. Muchos mensajes han llegado desde Francia, ninguno firme, sobre el futuro del jugador del PSG. Ahora vuelve a filtrarse a L’Equipe una carta del futbolista al club parisino advirtiéndole que no tiene intención de renovar y que quedará libre el verano de 2024, lo que obligaría a Al-Khelaifi a ponerle en el mercado si no quiere verle irse gratis. El Madrid ni se ha inmutado tras conocerse la noticia. Tampoco cuando Mbappé, cuya credibilidad en el Bernabéu es nula, ha salido en sus redes a desmentir todo y decir que está feliz en el PSG y se queda. Seis años lleva jugando el delantero al escondite con el Madrid, algo que ha hecho escarmentar a los dirigentes blancos.