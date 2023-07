Con el cuerpo todavía empapado por la magistral interpretación sin penalizaciones de 'Golden Hour', Dennis González, de 19 años, se daba un nuevo baño, esta vez de lágrimas, tras recibir la valoración. En su poder iba a tener una medalla, que las notas restantes confirmaron como un oro que refuerza el papel protagonista de España en la natación artística masculina.

Este metal en el solo libre se suma a la plata conseguida por el barcelonés en el dúo mixto, junto a Emma García; y al oro de Fernando Díaz del Río en el solo técnico. El desempeño de la artística en el Mundial de Natación es magnífico, con otro oro en rutina técnica y los bronces de Irios Tió en solo técnico y en dúo técnico junto a Alisa Ozhogina. Así, hasta un total de seis conquistas.

Desde el Mundial 2015 de Kazán

La artística española goza de una buena salud. Pero no es casualidad que Dennis González y Fernando Díaz del Río hayan dado un golpe sobre la mesa en la participación masculina, que no llega a la década de existencia en competiciones internacionales. "En el Mundial 2015 de Kazán se incluyeron las pruebas de hombres. Ya en aquella edición, España presentó su primer dúo formado por Pau Ribes y Gemma Mengual. Fue una declaración de intenciones que se ha confirmado", cuenta María Puras, periodista deportiva, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Puras practicó durante siete años lo que hasta 2017 se llamaba natación sincronizada y pasó a conocerse desde entonces como natación artística, tras la decisión tomada por la Federación Internacional de Natación (FINA) a instancias del Comité Olímpico Internacional. El objetivo era estimular su popularidad y equipararse con disciplinas como la gimnasia artística.

Campeones del mundo como Dennis González y Fernando Díaz del Río no estarán en los JJOO de París 2024, puesto que las disciplinas masculinas carecen de carácter olímpico. Pero la federación española lleva años construyendo el futuro para que la oficialidad les pille en la primera línea. Hay varios hitos que explican el despegue de estos y otros nadadores que vendrán.

Las lecciones de los pioneros Bill May y Pau Ribes

"En 2017, se organizó una 'masterclass' con Bill May, uno de los pioneros de la artística y de los que más luchado para que se incluyan a los hombres en la competición. Participaron muchos jóvenes de diferentes clubes en una actividad en la que también estuvo Pau Ribes, el precursor en España", relata Puras, poniendo sobre la mesa dos nombres clave.

"Dejar fuera a los hombres limitaba el deporte", aseguraba May estos días desde el Mundial de Fukuoka, donde, a sus 44 años, ha ganado una plata en rutina acrobática, que se integra en un palmarés en el que destaca el oro alcanzado en Kazan 2015 en el dúo técnico mixto.

Fuera de la competición, aunque muy involucrado en la formación, está Pau Ribes, quien se retiró en octubre de 2022 tras ganar ocho medallas en los Europeos de Natación que valen mucho más que eso. "¡Quién me iba a decir que lo que empezó como una terapia -para el TDAH- iba a convertirse en lo más importante en mi vida. Me sacó de la oscuridad para poder vivir en un mundo de agua", contó el día de su retiro.

El nadador se siente acompañado

"Se siguieron haciendo 'workshops' hasta que en diciembre de 2020 se llevaron a cabo unas jornadas de tecnificación masculinas que duraron tres días. Entonces, se hizo una selección para detectar el talento. En los chicos, al ser menos, lógicamente, es más fácil tener controlados a los que sobresalen", explica la periodista especializada en natación artística.

Aunque para Puras, estos eventos tenían, además de una ineludible relevancia deportiva, un enorme valor social. Permitían incentivar a los deportistas y los sacaba de la soledad que a veces vivían: "Cuando yo deje de competir, en 2011, recuerdo ver a un chico que competía en un equipo con otras nueve nadadoras. Pero a nivel internacional, la FINA no recoge que los chicos puedan estar en combo o 'highlights' hasta 2021. A nivel europeo no se marcaba esa diferencia", recuerda Puras.

Según la exnadadora, la regulación y la inclusión de hombres en la artística llega gracias a programas como el español, que construye un músculo de participantes y va aumentando año a año el nivel. "Al final, ha sido un proceso muy similar al que se han seguido en otras competiciones practicadas mayormente por un solo género, como el propio fútbol". En ese continuo contexto de trabajo y tecnificación salieron los talentos de Fernando Díaz del Río y Dennis González, cuyos éxitos provocan un efecto arrastre.

La lesión de Minisini y la exclusión de Maltsev

"Espero que este oro atraiga a más hombres a la artística", espera Díaz del Río, tal y como declaró en una entrevista con La Provincia, diario de Prensa Ibérica, tras el oro de Fukuoka. "Tanto él como Dennis tienen una gran fuerza, altura, extensión y ejercicios con dificultad que han realizado muy bien. Son el producto del trabajo continuado en el tiempo", defiende Puras. También jugó a su favor entender que la sencillez y la buena ejecución se premian en el sistema de puntuaciones.

Cabe señalar también que en el Mundial de Natación no está Giorgio Minisini, el primer hombre en competir en un evento por equipos en artística. Para la periodista especializada en esta disciplina, el italiano, oro en Budapest 2022 en dúo técnico mixto y dúo libre mixto, habría sido el favorito de no ser por su lesión. El otro gran nombre de la modalidad es el ruso Alexandr Maltsev, excluido por la FINA como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte del país que dominaba la artística.

"El deporte más difícil del mundo"

"Con todo, los dos nadadores españoles se habrían subido igualmente al podio. Estas ausencias no les restan ningún mérito, al contrario, su éxito, para estar en línea con sus compañeras, es crucial. Fernando y Dennis ya son dos referentes. Son ejemplos a seguir para niños que antes dejaban el deporte por falta de compañeros. Además, son muy cercanos, lo que refuerza su rol de modelos para los que vendrán", sentencia Puras.

A juicio de la periodista y exnadadora, a la artística masculina le espera un gran futuro, "porque tiene menos de 10 años en competición internacional, y en este tiempo, se ha pasado de no estar en el podio en 2015 a no bajarse de este en los mundiales posteriores". Por tanto, si la federación mantiene "el trabajo, la apuesta y el apoyo, mejorando las cualidades de los nadadores, el futuro será brillante. El haber apostado desde el principio ha sido un plus".

Los dos campeones del mundo españoles son un triunfo "contra la idea errónea que siempre ha existido sobre que la artística era un deporte de mujeres o que no era difícil". Así lo reivindicó May, quien animó a todos los que tienen "algo negativo que decir" a que lo "intenten y comprendan que es el deporte más difícil del mundo". Una complejidad e incomprensión que Díaz del Río y González han convertido en lecciones de vida.