Carlos Sainz siente que puede rendir muy bien este fin de semana en el Gran Premio de Hungría. Después de la carrera en Silverstone, la lucha por ser la segunda fuerza detrás de Red Bull se ha intensificado, con cuatro equipos - Ferrari , Mercedes, Aston Martin y McLaren - cada vez más igualados y apuntando regularmente al podio.

"Está todo muy reñido y veremos si se une también Alpine a la pelea. En estos momentos, una décima puede cambiar el resultado de un fin de semana. Detrás de Red Bull, todo depende de si la pista se adapta mejor a un equipo o a otro. Aquí dependerá mucho del viento y de la temperatura. Nuestro coche es muy sensible a estas variaciones", ha analizado Sainz en la rueda de prensa de la FIA en Budapest.

"Hemos dado pasos adelante y espero que el Hungaroring sea mejor para nosotros, deberíamos ser relativamente fuertes", considera el piloto madrileño, que intentará subir al podio, como ya hizo en 2021 cuando acabó tercero: "Sería muy especial poder dedicarle un podio a mi abuelo", subraya Carlos, muy afectado por su reciente pérdida.

Renovación aplazada

El jefe de la Scuderia Fred Vasseur dijo en Silverstone que la renovación de sus pilotos, Sainz y Leclerc, que terminan contrato en 2024, no era actualmente una cuestión prioritaria para los de Maranello, centrados en mejorar su coche para volver a la pelea por el título en 2024. Carlos se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con esa apreciación.

"Estoy de acuerdo con Fred, en este momento Ferrari tiene más prioridades que los contratos de los pilotos. No hay tiempo para pensar en qué pasará, mi prioridad es ser competitivo con el equipo, no me preocupo por dónde estaré en 2025, sino en tratar de llevar a Ferrari de vuelta a lo más alto", ha zanjado Sainz, que asegura que "empezaré a pensar en ello durante las vacaciones de invierno".