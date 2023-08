En este culebrón con buenos y malos en el que se ha convertido la selección española femenina de fútbol, el gran villano, Jorge Vilda, arriesgó y ganó en el día D y la hora H. El técnico madrileño revolucionó el once ante Suiza con decisiones tan inquietantes como acertadas, a juzgar por el resultado y el efecto coseguido.

Inquietante gestión de la portería

El primer cambio, y quizás el más llamativo, se produjo en la portería. Algo poco habitual en un torneo corto como el Mundial. Después de la goleada recibida ante Japón, Vilda señaló a Misa, su portera, la elegida para suplir a una Sandra Paños que está viendo el Mundial por televisión pese a postularse como convocable desdiciéndose de su posición de amotinada. Ante las niponas Misa, que llegó a ser capitana, no estuvo acertada, y para este duelo ante Suiza Vilda echó mano de Cata Coll, la tercera portera del Barça, que ha estado de baja muchos meses de la temporada por una lesión. Una portera que le daba más juego con el pie y más cohesión con Irene Paredes y Laia Codina.

En defensa entraron precisamente Laia Codina, la cuarta central azulgrana, junto a Oihane en el lateral. Alineó a Jenni en el medio con Aitana y Teresa, colocando en punta a Salma con Esther y una Alba Redondo que sentó a Alexia Putellas. El peso de las jugadoras del Real Madrid, que habían liderado el grupo durante los meses posteriores al motín, se diluía en favor de las jugadores del Barça: Cata, Laia, Irene, Ona, Aitana, Salma...

Arriesgó Vilda y ganó, porque el equipo salió revitalizado con los cambios y el planteamiento aportó más agresividad y sentido a la posesión. Ayudó el gol de Aitana en el inicio y se supieron reponer al error grosero en el tanto en propia meta de Laia en una cesión atrás entre los tres palos, algo que nunca debe hacerse. La rapidez del tanto de Alba fue clave.

Bonmatí ofreció una exhibición en ataque, con un gol digno de Messi, el tercero, pero la concentración y el compromiso defensivo de todas para recuperar la pelota tras perdida terminaron laminando a las suizas. El hambre del equipo quedó reflejado en el quinto gol, el de Jenni Hermoso, tras robo en la salida de las helvéticas. Justo hoy, tras golear Suiza, es necesario repetir algo que ya se dijo el día de Japón: ni antes éramos tan malas ni ahora somos tan buenas. Paso a paso.

Hacen historia... con Vilda

La realidad es que con esta victoria se ha hecho historia pasando por primera vez en la historia una eliminatoria en un Mundial femenino, el primer objetivo junto a la clasificación para octavos, según advirtió el propio Vilda en la rueda de prensa en la que anunció la lista de jugadoras para el Mundial. España ha hecho historia y lo ha hecho con Vilda en el banquillo, que después de aferrarse al cargo durante años sin conseguir logros llamativos, ahora ya tiene coartada para seguir. Habrá Vilda hasta 2027, al menos mientras esté Luis Rubiales, al que si algo no le gusta es que le digan lo que tiene que hacer. Y eso intentaron las jugadoras en su día con el motín, con o sin razón, lo que operó el efecto contrario y blindó la permanencia del madrileño como seleccionador.

España ha demostrado que tiene fútbol, pero Suiza no es Japón y no deberían lanzarse las campanas al vuelo. Por mucho que hayan caído Alemania o Brasil, por mucho que Estados Unidos no sea la trituradora que era, España nunca ha jugado un cuarto de final en un Mundial. Por más que el rival sea Países Bajos o Sudáfrica, dos selecciones contra las que las nuestras tienen balances favorables. Pero rápido han reaparecido las bufandas entre la prensa más fundamentalista para volver a señalar a la selección española como "muy candidata al título". Sería aconsejable implementar el 'partido a partido' de Simeone. Así empezó Vilda en 2015 en el banquillo de la selección y así seguirá hasta 2027.