Muy distinto es este equipo del que jugó los Juegos Olímpicos de Tokio. Aquella selección estaba llena de estrellas. Los Durant, Tatum, Lillard y demás elenco de estrellas estremecía a los rivales con solo escuchar sus nombres. Han pasado dos años desde entonces y la USA Basketball pretende resarcirse del desastre del pasado Mundial, un 7º puesto que no reflejaba todo el talento que tiene a su disposición Estados Unidos. Por ello, pretenden ganar con una lista sin nombres tan conocidos por el público en general, pero que para los amantes de la NBA son jugadores interesantes y con un gran atractivo visual.

La federación estadounidense de baloncesto quería testear este equipo antes de la auténtica preparación para el Mundial. La "otra selección" contaba con jugadores mayormente jóvenes, que no quiere decir malos, de la NBA y alguno de la Liga de Desarrollo. Se jugaron dos partidos de 10 minutos de duración, el equipo mundialista cayó 2-0, no hay alarmas pero tampoco una plena tranquilidad. Uno de los nombres que dio la cara tras las derrotas fue el mejor base de la plantilla, Tyrese Haliburton. Él y Jalen Brunson son los directores de juego que deben liderar al combinado norteamericano en la cita mundialista de dentro de poco más de dos semanas.

Tyrese Haliburton

A mediados de 2022, los Pacers de Indiana decidieron que el proyecto en el que estaban involucrados Sabonis, Brogdon y compañía no había terminado de cuajar. Se encontraba en tierra de nadie, mucho talento que incomprensiblemente no terminaba de asentarse o de conseguir resultados por su irregularidad, por lo que la directiva decidió que era necesaria una reconstrucción. Comenzaron traspasando al letón por un joven con mucho potencial que jugaba en Sacramento, Tyrese Haliburton. La incompatibilidad con la otra estrella, De’Aaron Fox, fue lo que provocó que la directiva tuviese que traspasar a alguno de los dos. Sin duda ha sido una victoria para ambas franquicias.

Los Pacers apostaron por él como la bandera de su nuevo proyecto, de momento el tiempo les está dando la razón. Desde su llegada ha tenido un rendimiento superlativo y no ha parado de crecer como jugador. Este año ha debutado en el All Star y se prevé que no sea el último. 20.7 puntos, 10.4 asistencias y un 40% en el triple, números al alcance de muy pocos. Este año ha dado el salto de promesa a estrella.

Haliburton es el único base puro de la plantilla dirigida por Steve Kerr, lo que no le impide actuar de escolta si lo requiere la ocasión. Todo el juego del equipo pasa por sus manos. Aquí tenemos al director de orquesta de esta selección, rápido, eléctrico, con una gran cantidad de recursos, a nivel de organización, recursos ofensivos e IQ. Es un jugador muy por encima de la media, esta temporada se ha quedado a solo 0.3 asistencias de ser el máximo asistente (James Harden). A nivel defensivo es un jugador que, si bien no es el peor defensor, debe de mejorar bastante para convertirse en un base sólido en ambos lados de la pista. Su físico es un arma de doble filo.

Jalen Brunson

Brunson había sido elegido por los Dallas Mavericks en el Draft de 2018, el mismo que Luka Doncic, a principios de la 2ª ronda. Sus primeros dos años en Dallas no fueron nada a destacar, al tercero ya comenzó a apreciarse en él una evolución en todas las facetas del juego. En su último año de contrato se aseguró irse por "la puerta grande", Brunson se convirtió en el gran manejador del equipo junto a Doncic, su explosión fue vital para suplir las ausencias del esloveno y para liderar al equipo a las Finales de Conferencia, unas finales que perderían 4-1 contra los que serían campeones, los Golden State Warriors.

En Dallas no quisieron darle la cantidad que demandaba, por lo que él y su agente empezaron a moverse en el mercado de agentes libres. La opción que mas sonó, y la que finalmente se dio fue la de los New York Knicks. Su padre trabaja actualmente como entrenador asistente del equipo, por lo que esta unión era predecible.

De compañero de Doncic en Dallas a líder indiscutible de los Knicks. Las dudas que despertaba Julius Randle sobre si era la estrella que necesitaba la franquicia, o si siquiera era una estrella por sus irregulares actuaciones en la pista, hicieron que Brunson cogiese el timón del equipo y de qué forma. 24 puntos, 3.5 rebotes y 6.2 asistencias, y en los play offs incluso mejoró estos números: 27.8 puntos, 4.9 rebotes y 5.6 asistencias. Su no inclusión en el All Star de este año provocó mucha polémica.

Un jugador no demasiado alto pero corpulento para su tamaño, no acapara el balón en exceso y no tiene miedo a adentrarse en la zona. Se maneja bastante bien en las entradas a canasta, su acierto desde el triple es algo que tampoco se puede descuidar. Destacar también que en las situaciones delicadas no tiene problema en asumir la responsabilidad y pedir el balón.

Este fin de semana se les podrá ver en el Martín Carpena en los duelos que tendrán frente a Eslovenia (sábado) y contra España (domingo).