El pasado sábado 5 de agosto el Real Madrid, en una maniobra tan sorprendente como inusual, emitía un comunicado en el que salían a cortar los rumores que algunos medios digitales habían deslizado en las redes sobre la posible marcha de Florentino Pérez de la presidencia del club.

"Ante algún rumor aparecido en algunas redes sociales en las que se afirma que el presidente Florentino Pérez estaría supuestamente valorando dejar la presidencia del club, el Real Madrid quiere manifestar que esos rumores son rotundamente falsos y obedecen a algunos intereses que nada tienen que ver con la realidad", señalaba la entidad blanca en su comunicado.

Ausencia en la gira del Real Madrid por EEUU

Una reacción que se suma a otros hechos tan relevantes como significativos que han ocurrido en las últimas semanas en torno al presidente del Real Madrid. En primer lugar, su ausencia en la gira del primer equipo por tierras estadounidenses, en la que los cabezas de expedición han sido el director general José Ángel Sánchez y el director de scouting internacional, Juni Calafat. Nunca había faltado Florentino a estas giras internacionales del equipo, llegando incluso a incorporarse a las mismas con estas ya iniciadas, como ocurrió con la que realizó el Real Madrid por Australia en 2018. Pero la de este año en Estados Unidos ha sido la primera en que no ha encabezado la expedición blanca, detalle no menor. Y por eso el Real Madrid colgaba este lunes un vídeo de Florentino dando la bienvenida en Valdebebas a la plantilla tras su regreso de Estados Unidos, donde no les acompañó.

Paralelamente un grupo de presidentes de peñas del Real Madrid está recogiendo, por iniciativa propia, firmas entre los socios compromisarios para que Valdebebas se convierta en la 'Ciudad Deportiva Florentino Pérez'. La iniciativa, que ha encontrado un gran respaldo entre la masa social madridista, será trasladada a la próxima Asamblea General del Real Madrid para su aprobación. Lo que se da por hecho, siguiendo los cauces que marcan los estatutos, que advierten que la propuesta debe ser aprobado por los compromisarios del Real Madrid. Un reconocimiento a la labor de un Florentino Pérez que ha llevado al club a la excelencia deportiva y a la estabilidad económica en medio de un panorama futbolístico difícil con la aparición de los clubes-Estado y el desembarco de magnates multimillonarios.

La ausencia de Florentino en Estados Unidos y el más que probable renombramiento de Valdebebas en su honor ha alimentado la conversación en las redes sociales sobre su salida de la presidencia del Real Madrid, rumor que ha querido cortar de raiz con ese comunicado tajante del club. Pero la realidad es que a sus 76 años, Pérez ya enfila el tramo final de su etapa como máximo dirigente blanco, una vez que ha cumplido todos los propósitos que se ha propuesto en los últimos tiempos en el club blanco.

La remodelación del Santiago Bernabeú, que celebrará su fiesta de reinaguración el próximo 23 de diciembre, convertirá al estadio blanco en un pulmón financiero para el Real Madrid triplicando los ingresos ordinarios del club, lo que le aportará mucho más estabilidad y potencial económico. En lo deportivo, Florentino ha rejuvenecido una plantilla con futbolistas asentados a nivel mundial cuando apenan han superado los veinte años: Vinicius, Rodrygo, Militao, Valverde, Camavinga, Brahim, Tchouameni...

Butragueño, Nadal, JAS, Calafat, Ferreras, Solari...

Orgánicamente, a Florentino solo le resta una tarea: conformar la nueva estructura dirigencial del club el día que decida marcharse del club. La idea del empresario siempre ha sido dejar en la presidencia a una figura con más carácter representativo que ejecutivo. Y ahí la figura más contrastada por su jerarquía futbolística en el club y la labor que lleva años desesempeñando es la de Emilio Butragueño. El actual director de relaciones institucionales del Real Madrid es la cara más reconocible del club, un rostro amable que además habla inglés con naturalidad tras estudiar en Estados Unidos. Una persona cercana al "ser superior", como él mismo calificó a Florentino en su día, que está muy arriba en la línea de sucesión del presidente.

Pérez acumula ya 20 años en la presidencia del club blanco, desde el 18 de julio de 2000 hasta el 27 de febrero de 2006 y desde el 1 de junio de 2009 hasta hoy en su segunda etapa. Mientras que Santiago Bernabéu pasó 35 años, entre el 15 de septiembre de 1943 y el 2 de junio de 1978, fecha en la que falleció y la presidencia interina la recogió Raimundo Saporta, para luego asumir el cargo Luis de Carlos.

Aunque Butragueño está colocado en un lugar privilegiado de la línea de sucesión del club, el sueño de Pérez es sentar en el sillón presidencial del Real Madrid a Rafael Nadal Parera. El legendario tenista español es un madridista confeso, como Fernando Alonso, y no ha ocultado, incluso en declaraciones públicas, que es una idea que le seduce una vez cuelgue la raqueta y abandone las pistas de tenis. Nadal es una figura universal y para Florentino "el mejor embajador posible del Real Madrid y sus valores". Rafa tendría un cargo más honorífico, en cualquier caso, dejando el lado ejecutivo a otras personas que trabajan en el club y que lo seguirán haciendo cuando Florentino Pérez salga del club.

Porque la intención del presidente es dejar todo bien atado y que sigan dirigiendo el club sus hombres de confianza, las personas que están en su equipo de trabajo en esta exitosa etapa para el Real Madrid en la que los blancos han ganado con Pérez en la presidencia 57 títulos entre las dos secciones, incluidas seis Copas de Europa de fútbol y tres de baloncesto. Así, nombres como los de José Ángel Sánchez, director general y mano derecha del presidente, Juni Calafat, el hombre que lleva años tejiendo la primera plantilla y el futuro de la sección de fútbol, o Santiago Solari, director de la Ciudad Deportiva de Valdebebas que van ganando peso en la estructura del club con el paso de los meses, seguirán dirigiendo sus áreas cuando Florentino decida dar un paso al lado. En el apartado mediático, Florentino seguirá apoyándose en su mano derecha, el periodista Antonio García Ferreras, quien fue director de comunicación del club, cargo en el que dejó luego colocado a su 'compadre' Antonio Galeano.

A este grupo de ejecutivos se sumarán algunos nombres nuevos en cuya incorporación trabaja el presidente desde hace meses para coronar una estructura ejecutiva que permita blindar al club ante las amenazas financieras y deportivas en forma de gobierno y multimillonarios que rompen el mercado a golpe de petrodólares o se hacen con los clubes más emblemáticos de Inglaterra o Francia. Lo que parece evidente es que el día que Florentino deje el Real Madrid, día que está más cerca que lejos, su equipo de trabajo quedará al mando y él seguirá tomando decisiones en la sombra.