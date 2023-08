El primer viernes post-vacaciones en el Gran Premio de los Países Bajos ha constatado las intenciones de Max Verstappen ante su afición. El líder del Mundial, que este domingo buscará su novena victoria consecutiva y la undécima de la temporada, ha dominado la primera sesión de entrenamientos libres por delante de Fernando Alonso y Lewis Hamilton y en la segunda ha dejado algo más de suspense, al clasificarse segundo, a solo 23 milésimas de un inspirado Lando Norris ( 1.11.330).

Aston Martin, que llega al trazado neerlandés con impotantes novedades no específicas del circuito, como un nuevo suelo, nuevos bordes y rejillas y nuevo difusor, ha empezado con algunos problemas técnicos. Por la mañana Lance Stroll , que se está recuperando de una infección bacteriana, apenas ha podido rodar debido a fallo detectado en la unidad de potencia de su coche. Por su parte, Alonso ha conseguido finalizar su primera toma de contacto con el asfalto de Zandvoort en segunda posición, a 2 décimas del tiempo de Verstappen. Por la tarde, el asturiano se ha quedado más lejos, a medio segundo del crono de Norris, aunque dentro del 'top diez'.

"La primera sesión ha sido de experimentación y la segunda también ha servido para recopilar datos después de los problemas del coche de Lance por la mañana. Más que los tiempos en este primera jornada es importante entender los cambios en el coche", ha explicado Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin. "Hay aspectos que no puedo comentar, pero estamos haciendo cosas que no son idóneas para clasificación , sino para probar cosas... No estamos obsesionados con los tiempos. ¡Que no cunda el pánico!".

Doble accidente

Mientras Lando Norris se ha lucido con el McLaren liderando la tanda vespertina, su compañero Oscar Piastri ha protagonizado el susto del día. El joven rookie australiano se ha estrellado contra el muro del peralte, provocando la segunda bandera roja del gran premio. Daniel Ricciardo, que venía lanzado tras su compatriota, ha perdido el control de su Alpha Tauri y ha terminado impactando a escasos metros del coche de Piastri, con la mala fortuna de que se ha lesionado la mano.

Ricciardo, que regresó a la parrilla en sustitución de Nyck de Vries en Hungría, es duda para la carrera del domingo. Su equipo ha informado que ha sido trasladado a un hospital fuera del circuito para hacer un diagnóstico más preciso de los daños en su mano.

Carlos Sainz se ha perdido la sesión matinal para ceder el volante de su Ferrari al joven reserva Robert Shwartzman y por la tarde ha estado muy lejos de los tiempos de cabeza, al igual que Charles Leclerc. El monegasco se ha situado undécimo y el madrileño, con dos 'excursiones' a la grava, ha terminado decimosexto, a más de 7 décimas. Caras largas en Ferrari. Sin duda esperaban más en la primera toma de contacto tras el parón veraniego.

Con todo, los cronos de este primer día no son demasiado significativos y más aún teniendo en cuenta que las previsiones del sábado y domingo en Zandvoort apuntan a un cambio radical de la meteorología, con pronóstico de lluvia para los dos días.

GP de los Países Bajos. Libres 2:

1. Lando Norris (McLaren) 1.11.330

2. Max Verstappen (Red Bull) a 0"023

3. Alexander Albon (Williams) a 0"269

4. Lewis Hamilton (Mercedes) a 0"308

5. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 0"390

6. Pierre Gasly (Alpine) a 0"436

7. Sergio Pérez (Red Bull) a 0"487

8. Lance Stroll (Aston Martin) a 0"505

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 0"527

10. Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"533

11. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"585

12. Logan Sargeant (Williams) a 0"604

13. Esteban Ocon (Alpine) a 0"671

14. George Russell (Mercedes) a 0"679

15. Gyanyu Zhou (Alfa Romeo) a 0"744

16. Carlos Sainz (Ferrari) a 0"763

17. Kevin Magnussen (Haas) a 1"074

18. Nico Hülkenberg (Haas) a 1"363

19. Oscar Piastri (McLaren) a 1"571

20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 1"766