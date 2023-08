El presidente de la Federación Interinsular y de la Canaria José Juan Arencibia Alemán, unas horas después de la renuncia de Rubiales a dimitir, pasa a la acción. El ejecutivo regional anuncia su dimisión como vocal de la Junta de Gobierno de la RFEF. Es la primera medida de repulsa en un viernes de enorme agitación. Antes de la celebración de la Asamblea Extraordinaria, Arencibia Alemán eludió brindar su apoyo a Luis Rubiales y reprobó la conducta del máximo ejecutivo de la RFEF en el césped del Estadio Olímpico de Sídney -el beso no consentido a Jennifer Hermoso y el tocamiento de los genitales en el palco-.

El máximo responsable de la Federación Navarra Rafael del Amo fue el más contundente al presentar su dimisión esta misma mañana. Previamente, hizo constar al resto de federativos la petición de dimisión a Rubiales. La Federación Vasca no acudió a la Asamblea, así como los 42 equipos del fútbol profesional, y entre los que figura la UD Las Palmas. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente del Consejo de Administración de la UD, ya valoró ayer por la noche de ayer su enérgica condena al comportamiento de Rubiales con Jennifer Hermoso -un beso en contra de la voluntad de la jugadora-.

Además, cabe recordar que Antonio Suárez, expresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas es vicepresidente de la RFEF. No se ha manifestado sobre la polémica disertación de Rubiales, en la que aseveró ser víctima de un "asesinato social" por parte del "falso feminismo" y que el famoso "pico" con Hermoso fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido". El "no voy a dimitir", repetido hasta en cuatro ocasiones, ha generado un terremoto de enorme magnitud. Arencibia pasa de reclamar más explicaciones a la dimisión de su cargo de vocal de la RFEF en unas horas.

Aquí está el comunicado íntegro de la Federación Interinsular:

'La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, en la persona de su presidente José Juan Arencibia Alemán, quiere manifestar lo siguiente:

En la reunión de presidentes territoriales previa a la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, el presidente de la FIFLP no dio su apoyo a Luis Rubiales tal y como solicitó a todos los presidentes. Entendíamos que no podíamos mostrar un apoyo a ciegas, ya que en dicha reunión Luis Rubiales no dio explicación alguna sobre lo que iba a exponer en la Asamblea. Así mismo, José Juan Arencibia mostró, en dicha reunión, su rechazo, en coherencia con su conciencia y sus valores, a todo lo acontecido en Australia durante la ceremonia de premiación del pasado Mundial Femenino.

Una vez escuchadas las explicaciones en la Asamblea General Extraordinaria, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas muestra su rechazo a las actitudes del presidente de la RFEF y a unas explicaciones que no compartimos, ni por sus formas ni por las acusaciones realizadas.

En este sentido, José Juan Arencibia ha presentado esta misma tarde su dimisión como miembro de la Junta de Directiva de la RFEF'.