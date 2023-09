El Celta de Rafa Benítez logró el primer triunfo de la temporada en un partido que encarriló en la primera parte, en la que se puso 0-2, y en el que el Almería logró igualar a dos para que en el minuto 88 el sueco Swedberg diese la victoria a los celestes (2-3).

El Almería comenzó el encuentro achuchando el área gallega con sendos acercamientos de Luis Suárez y Adrián Embarba que no conllevaron mayor peligro. La primera ocasión llegaría para los locales en el minuto 7, en una jugada individual de Sergio Akieme que detuvo Ivan Villar en el mano a mano. A partir del susto, el Celta trató de llevar el peso del encuentro a través de largas posesiones que tuvieron premio en una doble ocasión que no acabó dentro por poco y en la que los de Rafa Benítez pidieron penalti por una falta sobre Manu Sánchez, pero De Burgos Bengoetxea no entendió que fuera suficiente para indicar pena máxima.

Pasado el cuarto de hora de partido, ambos conjuntos estaban más preocupados por no cometer errores que encontrar los del rival. Solo Luis Suárez y Ramazani le darían algo de vida a la faceta ofensiva almeriense con intentonas por banda que acabaron con más pena que gloria. Llegado el minuto 24, sería el Celta el primero en adelantarse en el encuentro en una jugada a balón parado en la que la defensa rojiblanca hizo poco más que quedarse mirando ante la entrada de Unai Núñez, que la empujó de cabeza ante Maximiano a centro de Iago Aspas.

Tras el gol del conjunto gallego, el Almería intentó reaccionar, pero dio la sensación de que los de Vicente Moreno no sabían cómo hacerlo. Dicho y hecho, el que encontró premio rápidamente fue una vez más el Celta, gracias a un error de Baba, que se durmió, de lo que se aprovechó Jorgen Strand Larsen batiendo a Maximiano con un tiro ajustado al palo zurdo del portugués.

Intentaría reaccionar el Almería, pero la falta de puntería de Melero impidió que los rojiblancos se acercaran en el marcador antes del descanso.

Tras la reanudación, el Almería, lógicamente, estaba obligado a llevar el peso del partido para tratar, por lo menos, de empatar. Vicente Moreno trató de meter más pólvora arriba con la entrada de Ibrahima Koné por Adrián Embarba, pero sería Ramazani el que trataría de acercar el balón al área celtista.

El atrevimiento del Almería tuvo recompensa y, tras una buena jugada de Ramazani, acabó llevándose el rechace Melero, que solo tuvo que dársela a Akieme para que este empujara el 1-2 en el minuto 54.

El Almería soñaba con la remontada y el empate llegó. Fue tras una gran jugada de Ramazani, que asistió a Sergio Arribas con un gran pase de la muerte para batir el joven mediapunta a Ivan Villar empujándola frente a la portería en el minuto 68.

Tuvieron los locales la ocasión perfecta para culminar el encuentro, en una carrera de Koné en la que el maliense tuvo todo el tiempo del mundo para anotar, pero Ivan Villar se hizo grande en el mano a mano. La respuesta de los gallegos fue inmediata, con un Iago Aspas que puso a prueba los reflejos de Maximiano en una gran estirada del portugués. La tendría de nuevo el conjunto local en el minuto 75 para completar la gesta, pero Arribas, completamente solo, mandó el balón a las nubes.

El partido se volvió un auténtico correcalles y volvería a disponer el Celta de otra ocasión, esta vez Mingueza, que encontró una nueva estirada de Maximiano. Sin tiempo para tomar oxígeno, remató Bamba desde fuera del área, salvando Marc Pubill el gol visitante sobre la línea.

El premio final se lo acabaría llevando el Celta, con un gol de Swedberg de cabeza en el minuto 88 a centro de Manu Sánchez, dejando la decepción en la grada del Power Horse Stadium y la victoria para los de Rafa Benítez.