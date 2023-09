Mapi León y Patri Guijarro han abandonado en la mañana de este miércoles la concentración de la selección española en Oliva. Las dos futbolistas azulgrana, que este verano ya rechazaron acudir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, no suscriben los acuerdos alcanzados con el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol, que se han comprometido a depurar la estructura federativa.

Mientras Mapi y Patri Guijarro vuelven a Barcelona, las otras 21 jugadoras convocadas por la seleccionadora Montse Tomé han decidido permanecer en el equipo y disputar los dos próximos partidos de España en la Nations League, frente a Suecia en Göteborg este viernes, y contra Suiza en Córdoba el próximo martes.

"No estamos en condiciones"

"Es una realidad que tanto para Patri como para mí la realidad es diferente a la de nuestras compañeras. Ya sabemos que no han sido las maneras para volver. No estamos en condiciones. Pero estamos contentas porque se están produciendo cambios, y en esto estamos apoyando a nuestras compañeras", relató Mapi León a su salida de la concentración. "Es bastante duro. Mentalmente no estamos para seguir aquí", abundó Patri Guijarro.

Durante este miércoles, tanto el CSD como la Federación Española deberían concretar qué personas deberían abandonar sus cargos. Entre ellos, el todavía secretario y mano derecha del dimitido Luis Rubiales en el organismo, Andreu Camps.

Mapi León, el martes, ya advirtió que acudía a la concentración a su pesar y obligada ante la amenaza de que se le aplicara una sanción atendiendo a la Ley del Deporte. El CSD, sin embargo, se ha comprometido a que las jugadoras que todavía opten por no permanecer en la selección no serán sancionadas.