Han pasado casi tres años para que Facundo Campazzo (Córdoba, 1991) vuelva a enfundarse la camiseta del Madrid. Pero es como si nada hubiera cambiado para el base argentino que, después de exprimir sin suerte el sueño de la NBA, retoma su tercera etapa en el club blanco como lo dejó: asumiendo los galones de líder de una plantilla muy competitiva.

Su ascendencia en el juego ya la demostró en la reciente Supercopa, prólogo de la temporada. Se lució frente al Barça en semifinales (17 puntos, 5 asistencias) y salió con el título y el MVP de la final ante el Unicaja con otros 19 puntos anotados. Y este domingo volverá a cruzarse con el Barça, en el clásico del baloncesto español que se vivirá en el Wizink Center (18.30 horas) en la tercera jornada de liga donde el talento del ‘mago blanco’, de apenas 1,80, volverá a ser el centro de los focos.

“Tenía muchas ganas de volver y, una vez que llegué aquí, parecía que nunca me había ido”, admitía Campazzo, en sus primeras declaraciones tras regresar a la Liga ACB. “Significa mucho tanto para mí como para mi familia volver a la que siento que es mi casa. Siempre tuve buenos momentos aquí. Me dieron la oportunidad de mostrarme el jugador que soy y siempre estaré agradecido”, explica el base argentino que ha firmado un contrato para las próximas cuatro temporadas con un sueldo que algunas fuentes sitúan en torno a los tres millones de euros brutos por cada una.

Lazos madrileños

Dos años en los Denver Nuggets y un contrato temporal con los Dallas Mavericks, con la mediación de Luka Doncic que lo quería a su lado, le confirmaron que la NBA no era su Liga y que está para otras batallas. “En la NBA, necesitas estar al 100%, si no, no estás. Y yo siempre mantuve contacto, miraba partidos de ACB, de Euroliga... Tengo mi casa también, mi hija nació ahí, así que siempre estás ligado a Madrid”, explica sobre los lazos sentimentales que ha mantenido abiertos, aunque, al final, su falta de protagonismo (6 puntos, 2,3 rebotes y 3,3 asistencias, con una media de 20 minutos en los 144 partidos que disputó) acabaron de convencerle de la necesidad de su vuelta con 32 años.

“Aquello es otro baloncesto, se juega diferente y se busca otro tipo de jugadores. Atléticos, con mucha envergadura, que ocupen lugar en defensa y en ataque. También digo, de igual manera, que aunque no juegues, mejoras un montón, para el desarrollo individual es lo mejor que hay. Lo intenté aprovechar al máximo”, se confesó en una entrevista en el medio argentino Basquet Plus.

Elogio de Mateo

El fichaje de Campazzo es el único que ha hecho el equipo de Chus Mateo en la pretemporada, pero vuelve para ejercer un papel diferencial, como reconoce el técnico madrileño. “Facu va un paso por delante en muchas cosas, en el conocimiento del juego, sobre todo. Además sabe transmitir el hambre que tiene y las ganas de vencer”, cuenta el preparador madrileño de 54 años, apuesta del club para tomar el testigo de Pablo Laso, y que reivindicó su trabajo con el título de la Euroliga el pasado mayo en Kaunas. “Lo que se necesite de mi juego, intentaré darlo al 100% pero sin perder mi identidad y el ADN que me trajeron aquí”, proclama ‘Facun’.

En el camino de vuelta a Europa, una descomprensión de media temporada en el Estrella Roja de Belgrado (promedió 15 puntos, 5,9 asistencias y 2,8 rebotes en la competición europea), lo han devuelto al Madrid con el papel de líder de la plantilla. «Cuando se habla del Madrid, las expectativas siempre son altas, tanto en Euroliga, como en la Copa o en la Liga. Llegar hasta ahí y ganarla. Esa es la responsabilidad y presión de jugar en el Madrid. Vienen de ganar la Euroliga, pero uno cuando empieza una temporada se pone como objetivo lo mismo que hizo la anterior. Me siento súper motivado », asegura Campazzo, que levantó 11 títulos con el Madrid, incluidas dos Euroligas (2015 y 2018) y tres Liga ACB en su anterior etapa y regresa con las mismas ganas y ambición que le empujaron en su salida.