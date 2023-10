Quedan seis grandes premios para que concluya una temporada dominada de forma arrolladora por Max Verstappen y Red Bull. El único piloto que ha sido capaz de romper esa tendencia, de momento, ha sido Carlos Sainz, que en Singapur conquistó su primera victoria del año y la segunda para él en F1. En un evento organizado por su patrocinador, el piloto madrileño ha hecho balance de lo conseguido hasta ahora, tras nueve años en el Mundial y en especial después de que hace tres llegara a Ferrari. Sainz ha asegurado que se siente valorado por sus jefes, ha insistido en que su prioridad es la Scudería, ha negado que exista una jerarquía de número uno y dos en el equipo con Charles Leclerc y ha asegurado que la renovación llegará con toda probabilidad este inverno. "Habrá tiempo cuando termine el Mundial, casi cuatro meses para sentarse y negociar", ha apuntado.

De cara a lo que queda de curso, Sainz ha señalado que "el máximo objetivo, nuestra principal motivación, es el subcampeonato de constructores. Le hemos recortado bastantes puntos a Mercedes en las últimas carreras y creemos que es posible. Y a nivel personal seguir como hasta ahora, tratando de sacarle el máximo rendimiento al coche y si llega otra oportunidad para subir al podio, intentar aprovecharla, aunque con este coche es difícil saber si habrá más".

Carlos ha reconocido que el SF-23 no es precisamente el monoplaza soñado: "Antes de pretemporada me preparé con el objetivo de luchar por el título, pero tras el primer test ya vimos que sería prácticamente imposible. No iba cómodo con el coche del año pasado y tampoco en éste, aunque con la experiencia he sabido entenderlo mejor y saber qué podía hacer para ir adaptádome. Con los meses eso ha dado sus frutos, pero no es suficiente para frenar a Red Bull, que nos saca una ventaja enorme a todos", ha subrayado.

"He visto al equipo trabajar muy duro este año para darle la vuelta a la situación. Hemos sido capaces de mejorar el coche bastante durante el año después de una mala sorpresa al principio. Y la realidad es que para mí es más Red Bull el que está marcando la diferencia. Si no estuviera Red Bull, Ferrari estaría haciendo un año bastante decente y estaríamos hablando de uno de los años más igualados y divertidos de la F1, con Aston Martin, McLaren, Ferrari y Mercedes todos a un nivel muy parecido", ha destacado.

"Estos coches actuales son difíciles de pilotar, por eso vemos diferencias de 2 o 3 décimas o incluso más entre compañeros, con el mismo coche. Eso en Ferrari no sucede porque Charles y yo vamos siempre pegados y esa esa una baza importante para Ferrari", ha añadido Sainz, que considera que la mala relación con Leclerc o el supuesto favoritismo con el monegasco en Maranello es "cosa de la prensa".

"Vasseur es muy buen jefe y un gran estratega. Ya sabíamos de su previa relación con Charles pero yo también me he acabado llevando bien con él, una cosa no quita la otra. No ha habido favoritismos este año y yo lo he percibido así siempre, de lo contrario se lo diría a Fred, no tendría ningún problema en comentarselo. La prensa cree que Leclerc y yo estamos siempre peleando, pero no es así, no tenemos ningún problema. Nuestros contratos respectivos dejan muy claro que la prioridad es el equipo, es Ferrari, y lo asumimos, no hay números uno y dos en el equipo y siempre ha sido así", ha enfatizado Carlos Sainz.

Sainz, con contrato en vigor para 2024, sigue pendientes de su renovación, aunque el madrileño no tiene prisa: "Se decidirá en invierno, o se intentará que sea así. Mi intención ya la conoceis a corto, medio y largo plazo. Ahora, con el Mundial en marcha y tanto viaje, no hay tiempo para sentarnos y no es una prioridad. Luego tenemos cuatro meses de parón en invierno para negociar con calma", ha señalado Sainz, que no cree que la victoria de Singapur vaya a tener una influencia especial a la hora de llegar a un acuerdo: "Si estás atravesando un buen momento siempre es más fácil negociar, pero no creo que este resultado vaya a cambiar la mentalidad en Ferrari hacia mí", ha añadido.

Sainz, en todo caso, no se siente infravalorado a pesar de que pilotos a los que tuteó tiempo atrás como compañeros de equipo, Max Verstappen y más recientemente Lando Norris, están ahora considerados los dos grandes jóvenes talentos de la parrilla: "No sé que idea general se tiene de mí, pero sí que me siento valorado por los que me importan, por la F1, por la gente de los equipos, por los demás pilotos... sino estuviera valorado no estaría en Ferrari", ha insistido.

De Verstappen, actualmente casi imbatible y directo a su tercera corona, Sainz ha apuntado que "sería muy ingenuo pensar que solo gana por el coche. Max ha aprovechado que tiene un coche muy competitivo y no comente errores, pero también es porque tiene mucho margen. Y cuando no lo ha tenido, en Singapur, sí que hubo errores de ", estrategia o settup. Pero cuando se tiene tanto margen la probabilidad de fallar se reduce mucho", ha argumentado.

Sainz ha explicado que en Japón Ferrari llevó su última actualización "y a partir de ahora todos los equipos, también nosotros, estamos centrados en el coche de la próxima temporada, que ya está en el túnel del viento". El nuevo monoplaza nace con el reto de recortar diferencias con Red Bull "que parece que nos lleva dos años de ventaja a todos" y con altas expectativas: "Los dos últimos años Ferrari ha sido el equipo que más ha plantado cara a Red Bull en la medida de lo posible. Y sabemos perfectamente lo que debemos hacer, las áreas que no han funcionado en el coche de este año y las que sí. Otra cosa es que luego podamos ponerlo todo en práctica en el monoplaza, pero si hay un equipo que ha demostrado capacidad de reacción ha sido Ferrari".

Carlos no considera que la supremacía de Red Bull y Verstappen sean un lastre para la F1: "Sigue siendo un deporte espectacular, con carreras impredecibles por la meteorología o por otros factores. Históricamente siempre ha habido épocas de dominio de algún equipo. Los últimos años, solo las temporadas 2007, 2008 o 2021 hubo lucha hasta el final por el título, pero aún en tiempos de luchas aburridas, la F1 siempre ha sobrevivido", subraya.

De las seis pruebas que restan, Sainz cree que "la gran incógnita es Las Vegas, averiguar qué tipo de circuito será. Parece que urbano, con mucha recta, tipo Monza. Por la incógnita, ojalá tengamos allí una oportunidad. Los demás circuitos, basándome en el año pasado ... en México sufrimos, en Austin nos debería ir un poco mejor y en Qatar será duro".