La temporada pasada fue la más atípica en la carrera futbolística de Patri Guijarro (Palma, 1998). Tomó la decisión de renunciar a la selección en el año más dulce de su carrera. Necesitó ayuda psicológica para afrontar todo lo que se le vino encima, pero ahora, de nuevo con el escudo en el pecho, mira esos meses con perspectivas. La mediocentro culé se sincera en El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

Ha sido un verano complicado. ¿Cómo está? ¿Cómo ve el vestuario?

A pesar de que ha sido un verano duro, el vestuario está bastante bien. De hecho, en los entrenos, yo creo que es de los mejores inicios de temporada que hemos tenido a nivel de intensidad, a nivel de juego. Me esperaba, supongo que por el Mundial, que tenemos muchísima gente que ha ido, igual más cansancio y al contrario, la verdad es que hay una intensidad muy buena.

Decidió no ir al Mundial. ¿Cómo ha sido su verano?

Ha sido duro, pero a la vez he querido evadirme un poco del fútbol, por eso mismo, para que no se me hiciese más duro. He querido aprovechar después de diez años sin veranos, quitando el covid obviamente, para disfrutarlo con mi familia y aprovecharlo. He seguido el Mundial lo que he podido, pero mentalmente me he querido evadir bastante.

¿Cómo gestionó mentalmente todo este contexto? ¿Necesitó ayuda profesional?

No te lo voy a negar, ha sido duro. Había situaciones que eran más complicadas y me daba el bajón. Pero sí que me he dejado ayudar por una psicóloga, porque obviamente se necesita. No solo tampoco por esta situación, obviamente, pero sí que es verdad que me ha ayudado mucho y al final me he centrado mucho en mi decisión. Yo he sido bastante clara, lo he tenido bastante claro y solo por eso he estado bastante tranquila.

¿En qué momento se da cuenta y pide ayuda psicológica?

Quería tener una visión externa, que lo viera todo con otros ojos. La temporada pasada me había dejado ayudar por los psicólogos del Barça, pero es verdad que nos habían cambiado bastantes psicólogos durante el año así que decidí irme fuera del club. Ahora, toda esta situación con la Federación me ha ayudado mucho a focalizar. Mi energía debe ir a lo que depende de mí, a lo de fuera no. Tras mi decisión [de no ir a Mundial] yo debía estar tranquila y así lo he estado. No es una decisión fácil, claro. Al final te pierdes un Mundial, ¿cómo no va a ser duro?

¿Alguna vez se ha replanteado su decisión? ¿Antes o en la última concentración donde decide marcharse?

He estado siempre tranquila. Al final estoy luchando por algo, no es porque me dé a mí la gana.

¿Cansa mucho que siempre os tengáis que explicar tantas veces? ¿Que nunca sea suficiente?

Sí [ríe], pero ya sabemos a lo que nos exponemos. Sí que cansa, pero somos conscientes.

¿Se sintió más arropada después de todo? ¿Cree que la gente, viendo todo lo que ha pasado, las ha entendido de una vez?

Primero me sentí como cuando te dicen que has dicho una mentira y acaba saliendo toda la verdad. Pues lo mismo, al final todo ha acabado saliendo. Lo segundo que pensé fue: qué triste que tengo que pasar esto. Son sentimientos encontrados. Me da bastante pena por mis compañeras y sobre todo por Jenni. Es triste que tenga que pasar esto para poder hacer cambios.

Y de lo difícil y duro salió algo muy bonito que fue ese comunicado de 81 futbolistas, de distintas categorías y generaciones.

Fue un día bastante duro, ya fue una mañana difícil y yo creo que todas no teníamos ninguna duda. Obviamente, estamos con Jenni, pero es que después de esa mañana obviamente se tenía que hacer algo. Que tantas jugadoras estemos tan unidas, pues la verdad que es para estar todas orgullosas.

Se han hecho muchos cambios en el fútbol femenino. Hay muchas realidades. Desde el Barça la apuesta ha sido siempre clara.

Hay bastante diferencia porque está creciendo tan rápido... A nivel de club están apostando mucho, pero claro, a nivel de Liga sí que es verdad que hay bastantes diferencias. A nivel de club está siendo una pasada tanto en el Camp Nou como ahora que vamos a ir a Montjuïc. Es algo de valorar mucho del club, nosotras intentamos responder y creo que lo estamos haciendo. El 19 de noviembre [el Clásico], va a ser un día muy, muy bonito.

Estas diferencias también estaban dentro de los motivos que os llevó a la huelga en la primera jornada de Liga. ¿Cómo jugadora del Barça, cómo vive estas desigualdades, teniendo en cuenta el sitio de privilegio que tenéis?

Es frustración porque al final nosotras queremos una Liga competitiva. Queremos que nuestras compañeras también se dediquen por y para el fútbol y que tengan todos los medios posibles para poder hacerlo. En el tema de las instalaciones ya vimos un caso con el Rayo hace unos años que era una situación bastante, digamos, pobre. Entonces queremos que todos suban, que sea lo más competitivos posible, que no haya tanta diferencia. También a nivel de cuerpo médico que estén cubiertas, como los embarazos o las lesiones. Todo esto entra dentro del convenio que se lleva negociando desde hace un año y cuando quedan dos semanas para la Liga la gente se queja de que vayamos a la huelga. Es que llevamos un año negociando esto.

En clave Barça, el club ha perdido uno de sus máximos baluartes como es Markel Zubizarreta. ¿Cómo se enteró de su salida? ¿Qué significaba para el vestuario?

Markel has sido una figura muy importante para nosotras. Lo ha hecho muy bien. De hecho, yo el año que llegué lo hice al mismo tiempo que él. Siempre he estado hablando con él y tenía confianza con él. He podido, por suerte, renovar con él y la verdad es que estoy contenta por ello. Se nos va una figura importante. Obviamente espero que le vaya súper bien todo porque es un gran trabajador y gran persona, pero espero que quien venga esté también a la altura. ¿Markel qué tenía de bueno? Que nos conocía muy bien, tanto fuera como dentro del campo, y eso era muy bueno.

Ha sido la primera en renovar esta temporada. ¿Qué hace de este proyecto único, además de los títulos?

Es el mejor equipo a nivel de títulos. El juego del Barça es mi juego y es el que me llama a nivel de trabajo, compañerismo, de valores. Es un club en el que me siento valorada y me siento muy acompañada. Me han apoyado mucho en situaciones difíciles, como por ejemplo la de este verano. Son muchas cosas y es una situación ideal.

Terminó la temporada pasada con uno de los momentos más bonitos de tu carrera, aunque se te hizo cuesta arriba en un inicio. ¿Notó que la gente ahora le mira más, que le tiene más presente?

Sí. Igual por el rol del año pasado, un poco más arriba y más ofensiva, habiendo acabado la temporada con dos goles en la final, sí que es verdad que noto más los ojos encima. Con la nominación [al Balón de Oro] también. Me costó un poco empezar. Obviamente tenía que adaptarme a una nueva posición y empecé en situaciones frustrada. Después de Navidad me empecé a sentir mejor. Terminé la temporada con los dos goles en la final y sintiéndome mucho más cómoda. Esta temporada me siento igual, sigo con el mismo rol, el mismo papel y la misma mentalidad.

Siempre ha pasado más desapercibida, ¿cómo está gestionando las miradas?

Lo llevo como siempre. En general, en estos últimos años cada vez se ha conocido más a las jugadoras y cada año me han pedido más fotos, me han reconocido más. Entonces yo creo que como lo llevo en progresión, lo llevo bien. Además que cada vez se conozca más a las jugadoras y más fútbol femenino, pues es orgullo para nosotras.

¿Aún le impacta ver su nombre en las camisetas de los aficionados? ¿O ya lo está empezando a normalizar?

Es de estar contentas, orgullosas, porque hemos unido el fútbol femenino. Ha sido en poco tiempo y aún me impacta. Me sorprende y a la vez me alegra, porque claro, esto es nuevo. Van a un partido masculino y llevan camisetas de Alexia, de Mapi y no solo de ellas. Eso es lo que me impacta, que no lleven solo la camiseta de Alexia, que obviamente la van a conocer porque han ganado dos Balones de Oro, o de Mapi, o de Aitana o de Lucy que ha ganado la Eurocopa. Que los aficionados lleven más camisetas de más jugadoras impacta. Son jugadoras de club, de La Masia y es algo bonito.

El próximo 30 de octubre le espera su primera gala del Balón de Oro. ¿Con ganas?

Sí, sí, ¡muchas! [ríe] Pasar por esa alfombra roja... Me sorprendió mi nominación, la verdad. Me llamó mi representante Carlota, mi madre... Me sorprendió, pero muy contenta.