Marta García (Denia, 2000) acaba de proclamarse campeona de la F1 Academy, la competición que pretende ser una pasarela para las mujeres hacia la Fórmula 1. Lo hizo con total solvencia, demostrando un talento innato que al principio le causó problemas. En una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la valenciana recordaba: "Una vez estábamos en un circuito y un padre se acerca y le dice a un niño: '¡Vaya mierda de carrera que has hecho, te ha ganado hasta la chica!'. Yo tenía 12 años".

Al fin una carrera de la F1 Academy en directo

Hoy, esa chica contra la que nadie quería perder por vergüenza es orgullo del automovilismo español. Lo es tras una magnífica temporada en la F1 Academy, la apuesta de la Fórmula 1 por el motor femenino, sucesora de unas W Series en las que también compitió Marta García, pero que terminaron antes de tiempo por falta de financiación.

A la campeona le bastó uno de los tres asaltos que tenía a su disposición en Austin para hacerse con el título. Lo hizo ante la atenta mirada de pilotos como Lewis Hamilton, "al que admiro por sus valores, por lo que fuera de la pista y por cómo interactúa con su comunidad". El ganador de siete mundiales felicitó personalmente a la española tras su triunfo.

A diferencia de lo que sucedía con las W Series, estar bajo el paraguas de la Fórmula 1 hizo que el desenlace de la fórmula femenina coincidiese con el Gran Premio de los Estados Unidos. Y por fin la F1 Academy se vio por televisión como una competición normal. Al menos la coronación de Marta García se produjo en directo, a diferencia de lo ocurrido en las carreras anteriores, sumidas en el apagón audiovisual, salvo resúmenes.

"Inspirando a mujeres a luchar por lo impensable"

Esta ha sido una de las cuestiones más criticadas de un torneo que tiene un objetivo declarado: "Que vuelve una mujer a la Fórmula 1", siguiendo los pasos de pioneras como Maria Teresa de Filippis. Marta García y sus compañeras han hecho más por la difusión de la F1 Academy que los propios responsables de la misma. La campeona, del Prema Racing, tiene casi 200.000 seguidores en Instagram o más de 100.000 en TikTok. A través de las redes sociales ha ido contando su evolución en la competición.

Lo hace, además, con un 'claim' muy definitorio: "Inspirando a mujeres a luchar por lo impensable". Una concepción contra la que ella tuvo que luchar desde el 'karting', disciplina en la que consiguió los campeonatos de FIA Academy Trophy y en la clase KFJ del Trofeo delle Industrie (2015). Desde ahí dio el salto a los monoplazas, a la Fórmula 4; fue reclutada por la Academia de Renault Sport y desde 2019 formó parte de las W Series, donde logró una victoria y cuatro podios.

Junto a su equipo, el Prema Racing, ha conseguido el primer mundial de esta nueva categoría. "Estoy muy emocionada. No he parado de llorar mientras venía en el coche. Soy consciente de todo el trabajo que hemos hecho durante esta temporada. No tengo palabras", reconocía Marta García después de la carrera que le permitió alzarse con el trofeo de la F1 Academy.

Contra la ansiedad y buscando patrocinios puerta a puerta

"Hemos ganado siete carreras, hemos hecho muchas 'poles'... Qué mejor manera de terminar el campeonato que siendo primera en Austin, con la Fórmula 1. Me he emocionado mucho. He trabajado durante meses y años", explicaba una corredora que, apenas unas semanas antes de iniciar la F1 Academy, estaba inmersa en una carrera a contrarreloj para poder competir.

A principios de marzo, la española lanzaba una campaña de crowdfunding para recaudar fondos. Ella misma contactó con las empresas, a través de su universidad -estudia Marketing-, la ESIC de Valencia. Su padre es la otra pata de un proyecto comercial construido desde lo local hasta lo global, con apoyos como el de Mercedes-Benz Valdisa, que ven en esta asociación una inversión y no un gasto. Marta García les ha devuelto el apoyo en forma de triunfos y visibilidad.

Detrás del triunfo de la española, que llama a las puertas de la Fórmula 1, hay un largo trabajo físico, económico y, por supuesto, mental. En 2021, dejó de competir por ansiedad. “Desde entonces, intento tomarme las cosas de otra manera. No me pongo tanta presión, simplemente disfruto y dejo de darle vueltas a todo. He aprendido a sobrellevar mis emociones y trabajo la salud mental con Calandín Psicólogos. Estoy más preparada que nunca”, razonaba una carrera que, en las carreras que quedan de campeonato, se ha marcado una única meta: disfrutar, de lo que venga y de todo lo conseguido.