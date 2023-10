Carlos Sainz, cuarto este domingo el Gran Premio de los Estados Unidos, ha terminado satifecho de su actuación en el Circuito de las Américas de Austin, donde ha llegado a pelear con su ex compañero Lando Norris por el podio en unas últimas vueltas muy intensas.

"Creo que le hemos sacado todo el provecho a la carrera. Hemos hecho una carrera muy sólida y nos hemos quedado a las puertas del podio", ha valorado el piloto madrileño, que marcha quinto en el Mundial, con 168 puntos, nueve más que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, en el COTA.

“Después del ritmo de ayer en la carrera sprint lo veía muy complicado, pero lo hemos hecho todo casi perfecto y hemos sacado un gran cuarto puesto”, ha reconocido Carlos ha vuelto a ser cara de la moneda en Ferrari, mientras que Leclerc fue la cruz, concluyendo sexto tras arrancar desde la pole.

“Ha habido un par de vueltas en las que le he quitado 1 segundo a Lando y he pensado que el podio era posible. Eso ayer era impensable pero hoy él ha debido de sufrir con los neumáticos y yo me he sentido cómodo. Al final le he recortado bastante tiempo pero no ha sido suficiente”, ha agregado Sainz.