Loida Zabala, una destacada paralímpica de 36 años, compartió el sábado pasado a través de sus redes sociales una noticia impactante: los médicos le han diagnosticado "9 masas en el cerebro" y existe la posibilidad de que esté enfrentando una metástasis proveniente del pulmón.

La atleta española detalló en un emotivo mensaje en Instagram cómo se dio cuenta de que algo no iba bien en su cuerpo: "Se me durmió el brazo izquierdo durante unos segundos. Acto seguido, no podía saludar con normalidad al entrar una llamada. Fui rápidamente a ver a mi atenta coordinadora Anita y no podía hablar... sólo sabía mi nombre y que era un sábado". Posteriormente, fue llevada al hospital, donde le detectaron una masa en la parte frontal y parietal de su cerebro. Con el tiempo, se descubrió que tenía 9 masas en el cerebro, y los médicos están investigando la posibilidad de que se trate de una metástasis originada en el pulmón. Además, le han diagnosticado un trombo en la pierna, lo que requiere precaución debido a su condición pulmonar.

A pesar del impacto emocional, Zabala mostró su resiliencia y determinación en su mensaje: "Emocionalmente, todo esto es un jarro de agua fría, pero me conocéis, soy fuerte y sea cual sea el pronóstico y el tratamiento, voy a luchar con todo".

Loida Zabala es una figura destacada en el powerlifting (levantamiento de potencia), habiendo obtenido un diploma en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Además, ostenta el récord de España en la categoría de 52 kg. A lo largo de su carrera, ha ganado numerosos títulos, incluyendo campeonatos de España y medallas en Copas del Mundo, y se coronó campeona de Europa en la categoría de -50 kilos en 2022.