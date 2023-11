Rodrygo Goes fue protagonista en la derrota de Brasil con Argentina en las Eliminatorias de la Copa del Mundo sudamericanas, al enfrentarse con Messi y reprocharle la actitud de los jugadores albicelestes. El delantero brasileño del Real Madrid, al concluir el partido, empezó a recibir insultos aficionados argentinos, algo que provocado que respondiese con un comunicado contundente.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) 23 de noviembre de 2023

Comunicado muy duro

"Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean!. Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal", advierte en el texto.

"¡No pararemos!", acaba Rodrygo Goes, que ha recibido el cariño de muchísimos madridistas en las redes que han querido apoyarle en este momento. Entre ellos de Vinicius, que confirma la postura de su compañero y amigo. "¡No vamos a parar!", apunta también Vini, que ha liderado la lucha contra los xenófobos recibiendo el premio Sócrates por su lucha contra el racismo. Los dos delanteros blancos se han convertido en los líderes de esta lucha que en este caso trasciende a las fronteras de la Liga española y salta el charco.

Rodrygo regresó tocado del partido de Maracaná con Argentina, en el que jugó los 90 minutos. Aterrizó de madrugada en Madrid y después pasó por Valdebebas, donde se quedó en el gimnasio al tener una rodilla inflamada por un golpe. El club le ha hecho pruebas médicas, que continuarán este viernes, y se confía que no sea grave y se solucione con tratamiento de fisioterapia. Su participación en el partido ante el Cádiz es dudosa y se espera que pueda estar disponible el próximo miércoles ante el Nápoles en el Bernabéu.