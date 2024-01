La crisis en la sección de baloncesto pone bajo sospecha a Roger Grimau, su entrenador. Pero Juan Carlos Navarro, director deportivo, ha querido salir en su defensa, además de denunciar "actitudes dentro y fuera de la pista que no son dignas de este club".

No ha querido el ejecutivo poner nombres a los jugadores que han actuado de mala manera, pero sí ha manifestado su total apoyo al entrenador, que atraviesa muy malos momentos, con seis derrotas en los ocho últimos partidos.

Willy Hernangómez, que solo jugó siete minutos ante el AS Mónaco, es uno de los jugadores que no están rindiendo como Grimau esperaba, lo que origina un nuevo foco de tensión en el Palau. Pero no es el único.

Clásico con el Madrid el día 3

Y, además, llega el Madrid el próximo miércoles 3 de enero (21.00 horas) en la Euroliga, que abre una serie de cuatro partidos más en el Palau Blaugrana, que determinarán el futuro del equipo.

El mensaje de Navarro en el último día del 2023 ha sido contundente. "Es un proyecto nuevo, con muchas caras nuevas después de unos cambios que teníamos que hacer", ha argumentado el responsable deportivo de la sección de baloncesto azulgrana.

Mano dura en el vestuario

"La primera parte de la temporada ha sido muy buena, por encima incluso de nuestras expectativas. Por lo tanto, hemos demostrado que podemos ganar a cualquier equipo", ha recalcado Navarro, admitiendo, eso sí, que “en este diciembre ha habido derrotas y por la forma de las derrotas hay cosas que debemos cambiar”.

"Roger Grimau es nuestro referente y lo sigue siendo. Hay cosas que ya están habladas y que no volverán a suceder" Juan Carlos Navarro - Director deportivo baloncesto Barça

No ha precisado en qué consistirán esos cambios. "Hay actitudes dentro y fuera de la pista que no nos han gustado y no son dignas de este club y esta camiseta", ha destapado Navarro abriendo así públicamente el malestar que anidaba en el interior del vestuario del Palau.

"Hay cosas que no volverán a suceder"

"Hay cosas que ya están habladas y que no volverán a suceder", ha añadido después con energía en un discurso que se ha emitido por los medios oficiales del Barça.

No se pone en duda a Grimau. O eso sostiene Navarro. "Roger Grimau es nuestro referente y lo sigue siendo", ha dicho el mánager de la sección en unas palabras que no solo iban dirigidas hacia la afición sino hacia el interior del propio equipo. "Está haciendo un gran trabajo y no es fácil. Confiamos en él, en el proyecto y en los jugadores que tenemos", ha afirmado.