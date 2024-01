Hubo un tiempo en que la noticia era el fichaje de un jugador para el Barça. Ahora la noticia también es que pueda ser inscrito, ahogado como anda el club en esa crisis económica que le maniata de tal manera en el ‘fair play’ salarial que limita sus movimientos.

Y al más puro estilo ‘laportiano’, Vitor Roque, el fichaje estrella de este curso (hecho en el verano pasado y aún no presentado oficialmente) se subió al avión camino de las Islas Canarias. Estaba convocado por Xavi. Su nombre aparecía en la lista de 21 jugadores elegidos. Pero era el único que tenía un asterisco a su derecha: ‘Pendiente de inscripción’. El brasileño debería aprovechar el hueco salarial que ha dejado la gravísima lesión de Gavi.

Ese asterisco desapareció a las 21.00 horas cuando LaLiga anunciaba en su web oficial la inscripción del nuevo fichaje azulgrana. El más caro de esta temporada porque le ha costado al Barça 30 millones más 31 en variables.

Hasta eso ha dejado de ser noticia en el Barça, un club que vive al límite en cada cierre de mercado, sin saber Xavi, su entrenador, si podrá alinearlo este jueves en el estadio Gran Canaria ante el equipo de García Pimienta. Y ya con todos los papeles en regla.

Ya se toma como una rutina el pulso en los despachos de LaLiga hasta que el futbolista (da igual que fuera Koundé en el verano de 2022 o Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Gündogan, Oriol Romeu o Iñaki Peña), reciban el documento legal que les permita ejercer su profesión. El del brasileño llegó cuando estaba en pleno vuelo hacia Las Palmas.

Aval del presidente

Ocurrió con Vitor Roque también en las horas finales del mercado veraniego, con la inscripción de Iñigo Martínez, João Félix y João Cancelo, que necesitaron incluso hasta un aval del presidente.

Método ya empleado en su día con Koundé. Vitor Roque lleva ya una semana en Barcelona. Y le ha dado tiempo a casi todo, tutelado en su inmersión culé por Raphinha, su compatriota. "Le ha hecho de cicerone ante la plantilla, al igual que Araujo, que habla portugués", ha revelado Xavi.

Ha podido conocer la montaña olímpica –ahí se realizó una de sus primeras fotos, teniendo a la ciudad de Barcelona a sus espaldas-, ha visitado el Museo, ubicado de forma provisional en lo que era la antigua Pista de Gel, acudió también al Barça Café y a la Barça Store.

Además participó en la tradicional visita a los hospitales. Vitor Roque fue al Vall D’ Hebron junto a Raphinha, claro, Lewandowski y Gündogan. Y Xavi ya lo había recibido antes a lo grande. Abrazó al 'nueve' con cariño y complicidad nada más cruzar la puerta del vestuario.

El '19' que fue de Kessié, Ferran y el 'Kun'

Tiene hasta dorsal. Lucirá el ‘19’ que llevó antes Kessié, Ferran Torres, el ‘Kun’ Agüero, además de Matheus Fernandes (¿recuerdan aquel brasileño desconocido que costó 8 millones de euros y apenas jugó 17 minutos?), Braithwaite, Boateng, Digne, Sandro, Afellay, entre otros. El ‘19’ que llevaron también Messi en sus inicios (enero 2006 hasta verano 2008), Dani, Kluivert o Pizzi.

Tenía todo menos el permiso necesario para jugar. Un documento que le llegó 24 horas antes de su posible estreno en la Liga. Tiene taquilla en el vestuario, entre Raphinha y Lewandowski. Pero todavía no ha llegado el permiso final, aunque Xavi, acostumbrado a esta incertidumbre, no sabe cuándo será. "Falta la inscripción, pero esperamos tenerlo disponible”, contó el técnico, convencido de que el brasileño podrá cohabitar en el once inicial con Lewandowski.

Pero todo ese proceso debe "ir poco a poco", intentando evitar que asuma una responsabilidad que no le corresponde. "Vitor se puede adaptar a cualquier posición del ataque. Es muy joven, lo veo preparado. Está bien físicamente, se ha cuidado mucho. Iremos con cautela", anunció Xavi.

En ese plan hay dos piezas que deben facilitar ese período de aterrizaje en el fútbol europeo. Uno está fuera del campo. Es Bojan. El otro está dentro y convive en el día a día del vestuario. Es Raphinha. “Tenemos a Bojan que le puede ayudar perfectamente en esa adaptación”, reveló el técnico.

Se refería Xavi a la figura del exjugador azulgrana que figura en la dirección deportiva que lidera Deco ejerciendo el papel de conectar con los cedidos o de ayudar a los jóvenes (Vitor Roque tiene 18 años) en su abrupta entrada en el ‘universo Barça’. Raphinha actúa más en la intimidad de un vestuario que se ha sorprendido, como le confesó Pedri a Ibai Llanos, de que el exdelantero del Athlético Paranaense esté "todo el día sonriendo".

Así se subió al avión camino de Las Palmas. Sin estar inscrito, ajeno a la intriga que ha generado su llegada, y al aterrizar en Canarias ya sabe que puede jugar este jueves.