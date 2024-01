Ricky Brabec hizo historia cuando, en 2020, se convirtió en el primer piloto estadounidense en ganar el Dakar en categoría de motos. Y salvo desastre mayúsculo en la breve especial de 175 kilómetros que cierra la actual edición, este viernes, el piloto de Honda se coronará por segunda vez en el rally.

Hoy Brabec ha afrontado la penúltima etapa, con 480 km plagados de 'trampas' camino de Yanbu, sin tanta presión como días atrás cuando su principal rival, Ross Branch (Hero) llegó a situarse a solo 1 segundo en la general ya cubierta la primera semana de carrera. El miércoles la 'armada' de Honda hizo una excepcional labor de equipo y el piloto americano consiguió distanciar al botsuano en casi 11 minutos. Suficientes para ir tranquilo, pero no bajar la guardia, teniendo en cuenta que le tocaba abrir pista.

Y de hecho, Branch a comenzado la jornada imprimiendo un ritmo fortísimo para presionarle. Brabec ha gestionado a la perfección su ventaja, ayudado también por los más de cinco minutos de bonificaciones que le correspondían por abrir pista en una de las etapas más complejas de esta 46ª edición del Dakar. Aún así, Branch le ha superado en meta por 32 segundos y se ha llevado el triunfo parcial, recortando a 10'22" la diferencia en la general.

A Brabec queda un último escollo, una duodécima etapa de corto recorrido y que no presenta grandes dificultades, pero que siempre hay que tener en cuenta. No hay que olvidar que el año pasado Kevin Benavides le arrebató la victoria final 'in extremis' a Toby Price en la última especial.

Hijo de pilotos, Ricky Brabec compitió con éxito durante muchos años en BMX antes de pasar al off road, disciplina en la que cosechó victorias en algunas de las pruebas más prestigiosas de Estados Unidos: Baja 500, Baja 1000 y Vegas to Reno. El talento de Ricky captó la atención de HRC que le invitó a participar en el Abu Dhabi Desert en 2015. Ahora, a sus 32 años, ya es uno de los veteranos con más experiencia en el Dakar, donde se ha reivindicado con dos semanas de competición al máximo nivel y sin fallar.

11ª etapa (clasificación provisional)

1. ROSS BRANCH (HERO) 4H 51' 57''

2. RICKY BRABEC (HONDA) a 32''

3. ADRIEN VAN BEVEREN (HONDA) a 3' 17''

4. LUCIANO BENAVIDES (HUSQVARNA) a 4' 38''

5. DANIEL SANDERS (GASGAS) a 12' 23''

6. JOSE IGNACIO CORNEJO (HONDA) a 25' 28''

Así va la clasificación general:

1. RICKY BRABEC (HONDA) 49H 37' 57''

2. ROSS BRANCH (HERO) a 10' 22''

3. ADRIEN VAN BEVEREN (HONDA) a 14' 31''

4. JOSE IGNACIO CORNEJO (HONDA) a 38' 44''

5. KEVIN BENAVIDES (KTM) a 41' 19''