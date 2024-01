Novak Djokovic ya está en semifinales. El serbio continúa lanzado en su carrera por levantar su Grand Slam número 25, consiguiendo su undécima semifinal en el Open de Australia ante Taylor Fritz por 7-6, 4-6, 6-2 y 6-3, en 3 horas y 45 minutos. Fritz le planteó batalla en los dos primeros sets, pero el serbio acabó resolviendo el encuentro en las dos mangas siguientes. El número 1 ya espera rival en semifinales, se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre Sinner y Rublev.

No lo tuvo fácil en el primer set. Djokovic necesitó 1 hora y 24 minutos antes de apuntárselo. Fritz salvó hasta ocho bolas de ‘break’ para salvar su servicio, tres en el primero, otras tres en el segundo y dos más en el noveno. "He sufrido mucho en los dos primeros sets. Fritz estaba sirviendo bien, con un tenis de mucha calidad. Me resultaba complicado encontrar los tiempos en los intercambios. El calor apretaba. Quiero felicitar a Fritz por su actuación en el torneo", diría después el serbio a pie de pista, entrevistado por Nick Kyrgios.

El tenista estadounidense no solo aguantó el pulso, sino que dispuso de dos ‘set balls’ (15-40) con 5-4. Fritz desperdició la oportunidad con dos errores no forzados para que Djokovic forzara el ‘tie break’ que se apuntó por 7-3.

16 ‘break points’ perdidos

En la segunda manga Djokovic, cansado y más lento, en un día caluroso a 31 grados de temperatura, no pudo evitar que fuera Fritz el que consiguiera el primer ‘break’ del partido (1-0) y mantuviera la ventaja hasta apuntarse el set, después de salvar seis bolas de ‘break’, una en el segundo juego; dos en el sexto y tres más en el octavo. El estadounidense salvó todas las situaciones con su servicio, valentía y agresividad de golpes en esos momentos, pero nunca antes Djokovic había desperdiciado 16 ‘break points’ seguidos en un partido.

En el tercer set, llegó, al fin, la primera rotura del serbio (0-2), que confirmó después con un set en blanco para dominar y finiquitar la manga con autoridad, especialmente letal desde el saque (20 'aces' en todo el encuentro). "Fritz tiene uno de los mejores servicios del mundo. Contra Tsitsipas ya lo demostró. La conversión de bolas de break ha sido muy pobre, pero he roto cuando importaba. Probablemente, en la mitad del tercer set he encontrado mi juego. He encontrado con muchos saques directos y eso me ha ayudado", declaró Djokovic.

Se revolvía el número 12º del mundo en el cuarto set (2-2). Ocho veces se habían enfrentado previamente, y Djokovic siempre había levantado el puño. De hecho, los únicos dos sets que el norteamericano había sido capaz de arrebatarle al serbio fueron en la tercera ronda del Open de Australia de 2021, cuando logró forzar la quinta manga en "una de las victorias más especiales" de Nole, que evitó la remontada pese a una lesión abdominal. Esta vez, no hubo quinto set. El número 1 logró un par de roturas para negar la de Fritz y, desde el saque, acabó por finiquitar el encuentro a las 3 horas y 45 minutos.

Jack Sinner o Andrey Rublev. El número 4º y el 5º del mundo se enfrentarán no antes de las 11:35 h de este martes para decidir quien de los dos se verá las caras con Novak Djokovic. "Los dos, Sinner y Rublev, están en muy buena forma. Vi a Rublev contra De Miañaur y vi un tenis increíble. Sinner está jugando el mejor tenis de su vida desde el final de la pasada temporada. En las Finals y en la Copa Davis tuvimos partidos muy ajustados. Preparad las palomitas, disfrutaremos del partido", apuntó Djokovic.