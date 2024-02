Xavi Hernández se irá del Barça porque siente que no se están cumpliendo ni los objetivos ni las expectativas. Aunque no ha terminado el curso y no se han entregado las notas, desconociéndose por tanto si el equipo puede protagonizar una formidable remontada y se anota el doblete histórico de Liga (quedan 16 jornadas) y Champions (tres eliminatorias y la final).

"No me voy por la salud mental ni por las críticas de la prensa, como se ha dicho, ni estoy cansado del fútbol ni de vosotros [los periodistas]", aclaraba el entrenador del Barça. Ni tampoco por la presión que ejerce el Real Madrid sobre los árbitros que le van a pìtar a través de los vídeos que emite su televisión y que "adulteran un poco la competición". Se irá, se va Xavi porque "el proceso de ser entrenador del Barça no compensa". El técnico acusa el desgaste de un día a día durísimo que le era conocido. "He visto sufrir a muchos entrenadores incluso ganando en este club", afirmó, aludiendo, sin citarlos a Pep Guardiola, que rechazó renovar pese a ser el más laureado de la historia, y a Luis Enrique, que se planteó marcharse tras conquistar la última Champions (2015), aunque siguiera. "Incluso Luis Aragonés fue objeto de un linchamiento inhumano", expuso del seleccionador que se proclamó campeón e la Eurocopa de 2008.