Alcaraz supera a Vavassori para plantarse en semifinales

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se clasificó este viernes para las semifinales del IEB+ Argentina Open que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis, del que es el primer cabeza de serie. El murciano se impuso en el torneo del que es campeón defensor al italiano Andrea Vavassori (152) por 7-6(1) y 6-1 en una hora y 41 minutos. Alcaraz se medirá este sábado con el chileno Nicolás Jarry (21), tercero en la clasificación previa al torneo, que se impuso ante el argentino Tomás Etcheverry (27), sexto cabeza de cartel, por 4-6, 7-5, 1-1 y retiro del local por dolencias musculares.

"Fue un partido muy difícil, Andrea es un jugador muy agresivo, con gran saque y volea, por eso me costó mucho al principio", señaló el vencedor español en rueda de prensa tras la victoria. "Una vez que gané el 'tie break' pude jugar más relajado y eso me facilitó las cosas en el segundo set. Creo que supe aprovechar las oportunidades que se me fueron presentando y pude sacar adelante el partido", analizó el tenista campeón de la edición del año pasado, que sigue invicto en Buenos Aires con seis triunfos.

En tanto, el tenista argentino Federico Coria, 106 del mundo, venció este viernes en dos sets 6-1 y 6-4, dando la sorpresa en cuartos de final, a su compatriota Sebastián Báez (30) -quinto cabeza de cartel- y avanzó a las semifinales del IEB+ Argentina Open de Buenos Aires. El hermano del extenista Guillermo Coria, actual capitán del combinado nacional que clasificó hace unas semanas para disputar la fase final de la Copa Davis, impresionó a los presentes arrollando a su rival en el primer set y concediendo solo un juego. Sin embargo, Báez, de la ciudad bonaerense de San Martín, se sobrepuso en la segunda manga e hizo sudar a su oponente en cada servicio, antes de que le arrebataran la victoria.

Coria, oriundo de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, suma a esta gesta heroica su triunfo del jueves pasado, donde abatió al británico Cameron Norrie (20), segundo cabeza de serie del torneo. “Fue el mejor triunfo de mi carrera. Vencer a Cameron, que fue Top 10 hace poquito, y hacerlo acá en Buenos Aires”, dijo tras ese partido.

Coria se enfrentará este sábado a su compatriota Facundo Díaz Costa (87), que le ganó al serbio Dusan Lajovic (33), y junto a él se convierte en una de las mejores historias de la presente edición, donde ambos han eliminado a algunos de los nombres más reconocidos. Estos resultados confirman la presencia de un argentino en la final del torneo nacional y la posibilidad de que el título ‘matero’ -ya que el trofeo representa el recipiente donde se bebe la típica bebida de Argentina, Uruguay y Paraguay- se quede en casa, hecho que no ocurre desde el triunfo de Diego Schwartzmann en 2021. El ATP porteño, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 728.185 dólares.

Resultados de cuartos de final

Facundo Díaz Acosta (ARG) a Dusan Lajovic (SRB) por 6-4 y 6-3.

Federico Coria (ARG) a Sebastián Báez (ARG, 5) por 6-1 y 6-4.

Carlos Alcaraz (ESP, 1) a Andrea Vavassori (ITA) por 7-6(1) y 6-1.

Nicolás Jarry (CHI, 3) a Tomás Etcheverry (ARG, 6) por 4-6, 7-5, 1-1 y retiro.