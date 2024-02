Alcaraz no podrá revalidar título en Buenos Aires

El tenista español Carlos Alcaraz quedó eliminado este sábado --de madrugada en España-- en las semifinales del torneo de Buenos Aires (Argentina), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre tierra batida, después de perder por 7-6(2) y 6-3 frente al chileno Nicolás Jarry.

En las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club, Alcaraz se topó con un rival inspirado desde la línea de fondo. Aunque el murciano exhibió un gran nival al servicio, apenas inquietó al chileno en los restos. Ninguno de los dos cedió una sola pelota de 'break' en el primer set, así que iniciar la muerte súbita con ímpetu se antojaba vital.

Y justo en ese momento, cuando casi nadie lo esperaba, Alcaraz hizo una doble falta en el primer saque. A partir de ahí, y pese a igualar el marcador (1-1), nunca más estuvo el de El Palmar por delante en ese duro 'tie-break'. Con ello, Jarry abrochó la manga inaugural a su favor.

La dinámica del encuentro, sin embargo, cambió nada más empezar el siguiente set. Alcaraz se colocó 0-40 y rompió el servicio a la segunda intentona, pero Jarry devolvió el quiebre justo a continuación. Subió en intensidad el juego de ambos con su 'drive', si bien el murciano estaba en el alambre a medida que su oponente se hacía con el cariño de las gradas.

En el sexto juego salvó Alcaraz un 30-40, aunque en el octavo hubo una situación idéntica y su rival sí transformó su bola de 'break'. En el juego siguiente, con el chileno sacando para ganar, salió a relucir lo mejor de cada tenista. Por un lado Alcaraz sobrevivía a base de ingenio, globazo incluido desde muy lejos; y por otro, Jarry se recompuso de una doble falta que le había costado el primer 'match point'.

A la segunda oportunidad que el chileno tuvo de cerrar la victoria, ya no le tembló el pulso después de casi dos horas de batalla. Alcaraz se despidió así de un torneo donde defendía el título ganado en 2023. Ahora Jarry jugará la final de este año contra el argentino Facundo Díaz Acosta, verdugo de su compatriota Federico Coria por 6-2 y 6-3.

Alcaraz afirma que hay "muchas cosas que mejorar"

El español Carlos Alcaraz reconoció este sábado tras su derrota en semifinales del IEB+ Argentina Open ante el chileno Nicolás Jarry que hay "muchas cosas que mejorar" en vistas de la temporada de tierra batida.

"Es una derrota difícil. Me ha dolido mucho. Hay muchas cosas que mejorar y el nivel tiene que subir", dijo el número 2 de la clasificación de la ATP en una conferencia de prensa tras el juego que perdió por 6-7 (2) y 3-6.

Ganador del abierto argentino del años pasado, el murciano de 20 años manifestó que hoy jugó "un buen tenis", pero admitió que está "muy lejos" de su nivel habitual.

"Me he preparado bien, me he sentido físicamente bien y yo creo que con trabajo iremos cada vez a mejor", afirmó el tenista, que acabó 2023 lejos de las pistas por una lesión en el pie izquierdo, y comenzó 2024 con una participación discreta en el Abierto de Australia, donde cayó en cuartos de final.

Preguntado por si le afectan las expectativas depositadas sobre él en cada torneo que disputa, Alcaraz reconoció que necesita mejorar en ciertos momentos de los partidos, como en las bolas de 'break' o en los tramos que requieren una mayor concentración.

"En estos partidos ha habido bastantes altibajos que no me puedo permitir", dijo.

El español elogió también a su rival de este sábado, el chileno Nicolás Jarry, número 21 del mundo.

"Jarry tiene un nivel con el que le puede ganar a cualquiera", dijo Alcaraz.

El santiaguino de 28 años se citará este domingo con el argentino Facundo Díaz Acosta en el Estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El campeón de un US Open y de la última edición del torneo de Wimbledon también elogió al italiano Jannik Sinner, uno de su máximos contendientes actuales tras su victoria en el Open de Australia.

"Jannik está pasando por un buen momento. Su nivel de tenis refleja la confianza que tiene", expresó.

"Para ganarle hay que jugar a un nivel estratosférico", añadió.

Alcaraz cerrará la próxima semana su gira suramericana en la superficie de polvo de ladrillo del ATP 500 en Río de Janeiro.

Posteriormente, afrontará dos grandes desafíos en tierra batida: el Roland Garros en mayo y los Juegos Olímpicos de París en julio.

Para esta última cita, Alcaraz volvió a reconocer hoy sus deseos de poder competir en la categoría de dobles masculinos junto a Rafa Nadal, retirado de las pistas desde hace más de un año por una grave lesión.

"Ojalá pueda jugar el dobles con Rafa. Todavía queda mucho y veremos a ver", dijo el joven tenista.