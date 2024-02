La UFC desembarcará en España: ¿Puede Conor McGregor enfrentarse a Ilia Topuria?

"McGregor, si tienes pelotas, te espero en España", amenazó Ilia Topuria tras proclamarse campeón mundial de peso pluma este domingo en el Honda Center de Anaheim, California. Horas más tarde, 'The Notorious' contestó con el mismo decoro: "Tengo las pelotas enormes, tengo cuatro hijos". Más allá del espectáculo entre los dos peleadores, de estas amenazas se desprenden un par de anuncios interesantes para las Artes Marciales Mixtas (MMA). La UFC desembarcará en España y McGregor podría pelear en el Bernabéu.

No perdió la oportunidad de anunciarlo el presidente de la UFC, Dana White, tras el combate del hispanogeorgiano. White, confirmó la posibilidad de llevar la franquicia al Santiago Bernabéu próximamente. "Me gusta el Bernabéu", dijo consciente de la grandísima oportunidad de mercado que se abre tras la victoria de 'El Matador'. Nunca antes la mayor promotora de este deporte había mirado con ojos tan golosos el sur de Europa como destino a desarrollar, y es que antes de la aparición de Topuria, eran muy pocos quienes en España seguían esta competición.

Madrid o Barcelona

Tan solo un luchador con un aplomo y una conducta tan mediática como la de Ilia Topuria podría haber desencadenado esta decisión tan estratégica. Es un 'showman', tiene un discurso agresivo y atractivo para los medios y las marcas y siempre anda rodeado de famosos y deportistas de primer nivel. Es el único actualmente capaz de movilizar a las masas e incluso atraer a nuevos fans al MMA.

Lawrence Epstein, vicepresidente y director de operaciones de UFC, confirmó la intención de la compañía de realizar una velada en España "en los próximo 12-18 meses". Pero no fue tan lejos como White y dejó abierta la puerta a que este evento pudiera ser en Barcelona. “Es una gran posibilidad. A Dana (White) le encanta tener campeones que defiendan sus títulos en sus casas. Para este evento en particular, España es el país que más gente ha traído aquí y que ha comprado más fuera del país. Sabemos cómo es la afición, conocemos la posibilidad y no está fuera de las posibilidades que se haga un PPV (pago por visualización) en España”, explicó Epstein poco antes de la disputa por el cinturón. De hecho, se llegó a deslizar la posibilidad de organizar en casa peleas para otros luchadores españoles que despunten, como podría ser el caso del asturiano Joel Álvarez, que está desarrollando una buena trayectoria en el peso ligero de UFC.

El tirón de McGregor

Si hay un nombre propio en este deporte es sin duda el de Conor McGregor. 'The Notorious' es un apodo que le viene niquelado. Podría decirse, de hecho, que parte del personaje que ha creado Topuria, se ha inspirado en él. En su leyenda. Fue un luchador totalmente implacable a la vez que macarra y transgresor. No casaba con los convencionalismos y hacía gala siempre de un ego y una chulería que muchos ven hoy en la de Topuria. Pero a pesar de haberse convertido en el primer luchador de la historia en ser doble campeón de UFC, ostentando el cinturón de peso ligero y peso pluma simultáneamente, la leyenda lleva ahora casi tres años fuera del octógono.

En 2021 se rompió el tobillo durante una pelea contra Dustin Poirier. Muchos creyeron que sería la tercera (y esta vez definitiva) retirada oficial del peleador, pero el pasado año sorprendió anunciando que se mediría contra Michael Chandler. El encuentro, que debía haber tenido lugar tras el verano de 2023, se ha cerrado finalmente para el 29 de junio de 2024. No obstante, y a pesar de que finalmente McGregor volviera a rodar, todavía quedarían algunos flecos sueltos para poder cerrar una pelea contra 'El Matador' de cara a 2025 y uno de ellos es el peso.

Peso ligero

'The Notorious' peleó en peso pluma por última vez en diciembre de 2015. Para entonces ya realizaba durísimos cortes de peso para poder pelear, pero ahora, casi una década después, sería realmente muy poco probable que pactara pelear en menos de 65,8 kilos. Incluso White descartó esta opción poco después de que lo pidiera Topuria. Tras su lesión de tobillo, el irlandés ha cultivado un físico mucho más grande y musculoso que le harían imposible perder tantísimo peso para poder pelear.

¿Podría Ilia subir de categoría? Técnicamente sí, pero sería una decisión poco inteligente por parte del flamante nuevo campeón. Antes de cambiar de categoría lo habitual es pelear para afianzar el título en la que se ha ganado. Además, según comentó el propio Topuria en diversas entrevistas poco antes de la gran velada UFC298, este ha sido el mejor corte de peso de su historia como peleador, por lo que queda casi descartado que se pase a peso ligero, cuyo límite está en 70,3kg.