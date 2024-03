Vinicius, Netflix, Mestalla y Conspiração: la historia de un veto del que nadie quiere hablar

La productora que está rodando el documental sobre Vinicius Junior es brasileña y se llama Conspiraçao Filmes. Tiene su sede en Río de Janeiro y sucursales en Sao Paulo y Minas Gerais. En ninguna de las tres oficinas se pronuncian, tras ser consultadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, sobre el veto que le ha aplicado el Valencia CF. Remiten en todo caso a Netflix. Pero saben, no obstante, que el sábado 2 de marzo no podrán entrar a rodar al estadio de Mestalla.

Netflix tampoco dice nada, aunque reconoce que en 2025 se estrenará el documental de la discordia que enerva al valencianismo. Es una obra por capítulos que emitirá la plataforma de 'streaming'. Aún no se conoce el nombre, pero se sabe que verá la luz en 2025. Versa sobre el extremo brasileño del Real Madrid, sus orígenes en el municipio de Sao Gonçalo, sus inicios en el Flamengo... y también tendrá una parte dedicada al presunto trato racista recibido por el jugador en España.

Y es aquí donde entra el Valencia CF. Porque, aunque el documental que están grabando no se centra en el famoso episodio de los insultos racistas que el extremo carioca denunció haber recibido en Valencia en 2023, sí que será una parte importante del film. Y en el Valencia CF, aunque tampoco dicen nada, han decidido vetar la entrada a las cámaras en el próximo partido de Liga.

Porque el Real Madrid visita Mestalla el sábado 2 de marzo a las nueve de la noche. Vinicius vuelve así al lugar de los hechos. Al estadio en el que empezó todo. Un hecho que trascendió fronteras y que se ha convertido en el principal foco de atención del partido, más incluso que lo relativo al aspecto deportivo.

Los antecedentes

Todo comenzó el 21 de mayo 2023. El Real Madrid disputaba en Mestalla su partido de Liga que le enfrentaba al Valencia. El clima estaba enrarecido desde febrero, cuando los chés visitaron el Bernabéu y se montó una tangana descomunal por una patada que recibió el astro brasileño. Aquello desató una polémica sobre la protección que debía recibir Vinicius frente a las entradas violentas.

Vinicius, durante el último Valencia-Real Madrid. / EFE

Cuando llegó el momento de que el Madrid visitase Mestalla, la afición valencianista le estaba esperando. Varios aficionados le cantaron, en los aledaños del estadio “Vinicius eres un mono”. Y ya en el partido, futbolista y afición se enzarzaron. En el minuto 72, el astro brasileño empezó a señalar a la grada. “Has sido tú”, le gritaba a un aficionado. Denunciaba que le había llamado mono. Y acabó haciendo gestos a la grada mandándolos "a Segunda".

Un incidente que acabó con la expulsión de por vida, por parte del club, de los tres aficionados que fueron identificados como autores de gestos e insultos racistas dentro de Mestalla. Y con el resto de la afición valencianista indignada, porque lo que trascendió fue que el estadio entero había llamado 'mono' en un cántico al futbolista y no 'tonto'. De hecho, es lo que acabó declarando Vinicius ante el juez: que todo Mestalla le había llamado 'mono'.

Porque aquel incidente acabó en los tribunales. Un episodio que también estuvo rodeado de polémica, porque el jugador pidió (y consiguió) aplazar su declaración ante el juez, porque el día que estaba citado se encontraba de vacaciones en Miami. Este hecho fue muy criticado por el entorno del Valencia y los detractores del futbolista. Desde entonces no se ven las caras el jugador brasileño y la afición valencianista. El siguiente capítulo, sábado 2 de marzo. Y los del documental no pueden entrar a grabarlo.

Vinicius, durante su declaración en Madrid por los insultos racistas en Valencia. / EP

'Silenzio stampa'

El Valencia, a todo esto, no ha dicho nada al respecto. No hecho público este veto. No hay comunicado oficial que diga que prohíbe la entrada a esas cámaras de Conspiraçao. Pero el veto es un hecho. "Las acreditaciones son cosa de La Liga. Los dos clubes que juegan el partido son los que dan el beneplácito a las acreditaciones o no. El Real Madrid sí que daba el visto bueno. Pero el Valencia ha dicho que no da el beneplácito", explica Rafa Marín, director de 'Superdeporte', el diario deportivo valenciano de Prensa Ibérica.

Tampoco han dicho nada los otros protagonistas: los vetados que no podrán entrar con sus cámaras el sábado. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con la productora Conspiraçao Filmes como con Netflix. Los brasileños han contestado desde su sede en Río de Janeiro, pero solamente para remitirnos a Netflix.

La plataforma, a consulta de El Periódico de España, se ha limitado a decir que "en estos momentos" no pueden adelantar muchos más detalles. "Netflix está produciendo el primer documental sobre el ídolo del fútbol brasileño Vinícius Jr que se lanzará en 2025, los fans tendrán una mirada más cercana a la vida y trayectoria del deportista de 22 años. El proyecto ha estado en desarrollo desde septiembre de 2022". Y que no hacen más comentarios.

"Defendemos al Valencia"

Desde donde sí que se pronuncian, a falta que lo hagan desde el club, es desde 'Superdeporte' -uno de los diarios deportivos de Prensa Ibérica- crítico con el futbolista brasileño en este affaire. Le han dedicado varias y llamativas portadas, criticando que no acudiese a declarar al juicio o respaldando que no se grabe en el estadio el documental de Netflix.

"Acabamos de cumplir 31 años. Son 31 años defendiendo al Valencia. Somos el periódico de Valencia y estamos vinculados a una afición injustamente llamada racista. Eso ha hecho un daño terrible a la reputación del club, de la ciudad y hasta del país. Que nadie olvide que hubo casi una crisis diplomática. Lo único que hemos hecho desde Valencia es ejercer nuestro derecho a réplica a un relato falsamente constituido", alega Marín, director de Superdeporte. La afición, por su parte, ha preparado un cántico desde la Curva Nord con la tonada de Pinocho: "Había un jugador, famoso del Real Madrid. Lo único que hacía era llorar y mentir. Lloraba por aquí, lloraba por allá. Y siempre se burlaba de la gente y el rival. A Valencia llegó y el cuento se acabó. El problema es que es tonto; Y nunca fue por su color; Lo, lo, lo, lo, lo...".

Por su lado, el club blanco le da gran importancia al encuentro con el Valencia por la posibilidad de dar un paso más en la lucha por el título. Sobre la posibilidad de no convocar a Vinicius para evitar que se repitan escenas lamentables en Mestalla, Ancelotti, el entrenador de Real Madrid, ha sido claro. "¿No convocarle? La idea es salir a jugar un gran partido de fútbol, que es lo que quieren los aficionados. No olvidamos lo que pasó el año pasado. Cuando hay actos racistas tenemos que identificarlos y condenarlos y el Valencia lo hizo muy bien identificando a quien hizo este delito", zanjó.