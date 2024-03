El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado hoy que, aunque el Real Madrid es el mejor equipo para ser entrenador, tiene "más sufrimiento que felicidad". "Mi trabajo me gusta mucho, sobre todo en el Real Madrid porque es el mejor club para hacer este tipo de trabajo. Pero, en general, es más el sufrimiento que la felicidad poque hay muchas situaciones que tienes que manejar. Dentro de la victoria, alrededor tuyo puede haber gente que no está feliz y esto afecta a tu felicidad. La felicidad la puedes compartir con otro, el sufrimiento no, es solo el tuyo", ha explicado.