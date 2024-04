Los Thunder se imponen con solidez a los Pelicans

Los Oklahoma City Thunder dieron una prueba de fuerza este miércoles y ganaron con autoridad por 124-92 a los New Orleans Pelicans para tomar ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA.

Shai Gilgeous Alexander, uno de los tres finalistas al MVP junto al serbio Nikola Jokic y al esloveno Luka Doncic, dirigió la victoria de los Thunder con 33 puntos y un brillante 13 de 19 en tiros de campo. El quinteto titular de los Thunder acabó con dobles dígitos. Chet Holmgren contribuyó con 26 puntos (9 de 13 en tiros de campo), tres triples y siete rebotes. Además, Jalen Williams disputó un partido sólido con 21 puntos, cinco rebotes y siete asistencias.

Los de Oklahoma City no dieron opción a unos Pelicans sin Zion Williamson, quien se lesionó en el 'play-in'. Jonas Valanciunas fue el máximo anotador de los Pelicans con 19 puntos, mientras que Brandon Ingram y Herbert Jones metieron 18 cada uno. CJ McCollum no pasó de los 15 en una mala noche desde la línea de tres puntos de su equipo, que solo conectó 7 de 26 intentos. El puertorriqueño José Alvarado no anotó puntos para los Pelicans y acabó con 0 de 5 en tiros de campo.

Los Thunder rozaron el 60% de acierto en tiros de campo y brillaron con un 14 de 29 en triples.

Viajarán ahora a New Orleans con ventaja 2-0 en la serie. Los dos próximos partidos se jugarán el sábado y el lunes y los Thunder, primeros cabezas de serie, mantienen ventaja de campo.