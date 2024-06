Climbing Madrid, evento del siglo XXI

Para muchos de los que llevamos decenas escalando ha sido un orgullo ver como una actividad que entonces vivíamos como algo marginal se ha convertido en un entretenimiento universal. Sí, fuimos pioneros, de alguna manera, pero nunca dejé de pensar que eso me convertía en alguien especial, más bien lo veía como un accidente del destino. Ver a las nuevas generaciones crecer en esta “actividad” llamada escalada no deja de alegrarme.

No hay nada como encontrar la verdad que intuías, aceptarla y saber que sigues en el camino adecuado. Y por eso, todo lo que hemos aprendido en este evento con diferentes generaciones va a dejar una gran huella. Aprendimos que la competición es el juego de la humildad; te enfrentas delante de la multitud para demostrar lo que eres, sin tapujos, y con todas las de la ley.

La esencia de la escalada no deja de ser la búsqueda de la felicidad y estar a gusto con uno mismo.

Ahí vimos a Jorge Diaz Rullo, especializado en la roca, no en la competición, presentándose sin complejos y sin temores a menoscabar su imagen como mejor escalador en España en roca y uno de los mejores del mundo. Nos emocionó ver cómo los ganadores llegaban tan alto, Mikel Linacisoro con su peculiar desparpajo y fortaleza, y especialmente nos emocionó Ichi Martínez, porque sabemos lo que ha luchado a tan temprana edad, (19 años) separada de sus padres e hipotecando mucho de su tiempo. Pero, colgando de un brazo y elevando el otro al mismo tiempo en señal de victoria con lágrimas en los ojos, nos dejó helados por un instante. Nos recordó que el esfuerzo siempre tiene su recompensa.

Escaladores profesionales en el Campeonato de España de Dificultad 2024 / .

Y estuvimos con Shauna Coxsey, doble campeona del mundo, y en un clinic nos contó cómo podía llegar a ser la madre más fuerte del mundo, siempre rodeada de una buena atmósfera para conseguir inspirarse y ayudar a mantener la motivación. Nos recordó, que en el fondo no había secretos, sino un entrenamiento duro, nueve días del tirón seguidos por un solo día de descanso, y así, durante años.

El esfuerzo siempre tiene su recompensa

También compartimos con Chris Sharma muy buenos momentos. Chris es una verdadera leyenda de la escalada como podría ser Messi en el fútbol. Desarrolló los niveles más altos de la escalada hasta dejarlo en lo que hoy entendemos como una “marca de élite” normal, el noveno grado. Pero, eso no tiene nada de normal, los agarres del 9b junto con un desplome de la pared descomunal hace que, ver un escalador en plena faena, parezca un videojuego de una nueva generación.

Chris, ahora empresario de rocódromos y padre de dos hijos, sigue teniendo muchos retos, no se cierra a nada y nos dijo claramente que “nunca vio atajos”, simplemente la dedicación de una vida entera es lo que le llevó a ser lo que es. Y también matizó que se sentía orgullo de que los rocódromos, que también él ha desarrollado, se vean como un lugar donde compartir mucho de la esencia de la escalada que no deja de ser la búsqueda de la felicidad y estar a gusto con uno mismo. Y no, sin antes advertirnos “que el contacto con la naturaleza y todo el legado que nos ha dejado la montaña es fundamental para entender la escalada en su máxima expresión”.

Shauna Coxsey y Carlos Suárez / .

Un poco antes, en una de las "conversaciones de altura" conocimos en detalle algunas de las cosas que más nos preocupan a los escaladores en temas de rescate, y ahí estaban los bomberos del GERA, para explicarnos como pueden llegar en cuestión de minutos al sitio más complejo en medio de una pared. Nos explicaron lo importante que es avisar siempre cuanto antes, especialmente antes de anochecer, y que no nos preocupemos de los seguros, pues en la Comunidad de Madrid esta “todo cubierto”; no sin antes aconsejarnos un buen botiquín con analgésicos, vendas y férulas como primeras precauciones.

GERA (Grupo Especial de Rescate en Altura) / .

Si algo ha demostrado este evento, es las diferentes maneras de atraer la inquietud humana en torno al mundo del entretenimiento y la cultura deportiva. La escalada ha crecido como deporte hasta el punto de ser uno más en las próximas olimpiadas. El ambiente vivido en Arroyomolinos congregó a miles de personas con festival incluido, Dj´s, grupos de música y food trucks para alimentar al personal. Estoy seguro que muchos van a recordar el muro de escalada de Indoorwall, construido en tiempo récord, y con un desplome que daba vértigo verlo, y que los equipadores, con grúa a mano, pudieron hacer un trabajo descomunal abriendo vías que solo su experiencia de años de movimientos gestuales podrían desarrollar.

Se nos queda una resaca pensando hasta donde va a llegar el espíritu de la escalada. Pero viendo las nuevas generaciones se puede augurar un espectáculo motivante que yo no me quiero perder por nada del mundo. Siempre habrá paredes imposibles, cimas que conseguir, pero, sin ese lado humano con escaladores que transmiten entre las rocas una forma de entender la vida, y que tanto nos inspira a todos, es imposible avanzar.

La escalada, un deporte con mucha vida / .

Climbing Madrid, un evento impulsado por la Comunidad de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Arroyomolinos.