Juan Luis Wood (American Magic): "Las negociaciones para ser sede fueron muy estresantes"

Varias veces campeón mundial y olímpico en la clase Soling en Sydney 2000 junto a Noluco Doreste y Domingo Manrique, sigue navegando en vela de crucero, ha ganado cuatro veces la Copa del Rey y formó parte de la histórica tripulación del CAM, durante más de una década, junto al entonces Príncipe Felipe de Borbón, hoy Rey de España.

¿Me puede explicar cómo fue eso?

En octubre de 2021, después de que el mes anterior la elección de la sede quedase desierta, me llamó Guillermo Altadill, al que Grant Dalton, que es un enamorado de Barcelona, le había hablado de la posibilidad de que Barcelona fuera sede de esta edición, y él me preguntó por la manera de encontrar patrocinadores para ver si la ciudad podía asumirlo. Le puse en contacto con Daniel Puig, actual presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Barcelona Capital Náutica, que escuchó su propuesta.

¿Y que pasó?

A renglón seguido Daniel, que es amigo mío, me llamó para escuchar mi opinión y el 27 de octubre 2021 nos reunimos los tres. Daniel Puig, que siempre creyó en que Barcelona debía ser la sede, inició después las conversaciones con Barcelona Global para lograr patrocinios y con el grupo inglés Origin, que representaba al Team New Zealand, para lograr ser la sede. Fueron negociaciones muy duras.

¿Por qué lo fueron?

Había tres candidatas finalistas: Barcelona, Málaga y Jeddah. Pero el trabajo de Barcelona para unir al gobierno del Estado, Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona y los patrocinios privados fue durísimo. Se logró gracias al trabajo de muchísima gente que supo mantener la candidatura cuando parecía haberse caído. Fue súper estresante.

¿Es cierto que tener a Barcelona y Málaga como candidatas españolas fue también un obstáculo a superar?

Lo cierto es que la situación en la que estaba el Gobierno de España no era fácil, con esas dos ciudades optando a ser sedes. Lo que se hizo, y creo que se acertó, fue que el Gobierno español se mantuvo al margen hasta que Origin y la organización de Copa del América eligiesen la sede. A partir de ahí, apoyó a la elegida.

¿Le hubiese gustado estar en la organización financiera de esta edición?

Cuando estaban acabando las negociaciones, yo consideré que ya había hecho mi trabajo, pero coincido en las mismas con Luis Sáenz Mariscal, un buen amigo y que también estaba en ellas como observador, pero ya fichado por American Magic como abogado de reglamento. Me dijo que tenía que conocer a Doug de Vos, uno de los dueños del equipo, porque su intención era abrir el equipo a la ciudad y necesitaba alguien que la conociera bien. En enero de 2022 me reuní con él en Madrid y me ofreció formar parte del equipo.

¿Le sorprendió?

Un poco. En principio pensé solo en echar una mano, pero logré que firmas como Mahou-San Miguel apostasen por nosotros, al igual que otras importantes del mercado español. Lo que aquí se trata es de ganar la Copa del América y no puedes decir soy director de tal o cual departamento. Aquí arrimas el hombro en lo que haga falta.

¿No echa de menos poder competir en el mar?

Lo único que echo de menos es no poder estar en la Copa del Rey de este año con mis compañeros y seguir la tradición de hace ya 30 años con mis amigos, pero aquí tengo unas obligaciones y unos compromisos que he adquirido y no puedo fallar.

Ya se han visto todos los AC75 que van a competir en esta edición y el nivel de los equipos. ¿Hay enemigo pequeño aquí?

En absoluto. Hasta que no estás metido dentro de un equipo de la Copa no te das cuenta de lo que es esto. La Copa del América es lo máximo, y esto es así. Una cosa es decirlo y otra es vivirlo y verlo. Además, hay una diferencia muy importante para mí, porque cuando estás preparándote para unos Juegos, conoces a tus rivales, porque cada año te vas enfrentando a ellos en distintas competiciones.

¿Y en qué cambia la Copa?

En que el único rival que tienes durante estos años eres tu mismo, porque no puedes compararte con los otros, ya que no será hasta el primer o segundo día de la competición real donde vas a ver donde estás. Tú no lo sabes antes y tienes que saber que, si no has hecho un trabajo bestial durante esos tres años anteriores de superación continua contra ti mismo, estás 'muerto'.

¿Qué le parece cuando dicen que la Copa del América de Barcelona será la mejor de la historia?

En España, no solo Barcelona, que también, cuando hay grandes competiciones todos los equipos se sienten como en casa. Al final, hay pocos países en el mundo con nuestra tradición marinera. Hablando de navegación como tal, seguro que no hay un país mejor que España. Dicho esto, geográficamente también es perfecta para una competición como la Copa del América, tanto para americanos, europeos, como neozelandeses, y eso es un punto muy importante a favor de España, porque hay muchas ubicaciones como Valencia, Málaga o Mallorca y no hay que olvidar que esta edición la sede se decidió casi en el límite del plazo fijado. Fue todo al esprint.

Además de ganar la Copa se ha planteado otro objetivo personal ¿Cuál es?

Poder abrir este equipo al más común de los mortales. Que lo puedan disfrutar y conocerlo por dentro es básico. Eso, en la ubicación que tenemos aquí de la base, tiene aún más mérito. Por esto hemos creado tres tipos de experiencias de lo que llamamos 'hospitality' y pienso que son realmente interesantes.