Tebas defiende que no será inhabilitado por el TAD: "Es el empeño de Florentino por sacarme de LaLiga"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha cargado duramente contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y José Manuel Uribes, presidente del CSD, tras el expediente abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que podría terminar con su inhabilitación por una "infracción muy grave". El procedimiento se sustenta en una denuncia del club blanco a raíz de acontecimientos como la Asamblea General de LaLiga del 12 de agosto en la que se acordó, en primera instancia, el plan con el fondo británico CVC. "No voy a ser inhabilitado", aseguró Tebas en una declaración hecha a última hora de la tarde, "porque por la mañana tuve dos reuniones mucho más importantes para luchar contra la piratería".

El presidente de la patronal de los clubes españoles señaló que habrá "un camino largo, pero espero que en las diferentes estancias ganaré el proceso de forma definitiva". En el vídeo emitido por Tebas tras la apertura del proceso sancionador, el presidente de LaLiga asegura que el expediente parte "del empeño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez". A su juicio, el máximo mandatario busca "sacarle de LaLiga" para conseguir lo que ha logrado intentando convencer a los clubes españoles.

Uribes y el actual CSD, en la diana de Tebas

"Está intentando buscar otros caminos para intentar sacar al que es elegido democráticamente en LaLiga, que este caso soy yo", insiste el dirigente, que agradece el apoyo recibido por los equipos. "Lo sacaremos adelante como lo hemos sacado todas las veces. Todos los que piensan que el presidente Javier Tebas va a ser inhabilitado, que sigan esperando sentados porque no eso no va a ser así”, proclama el presidente de LaLiga, que también analiza el expediente del TAD, que hace unos días inhabilitó a Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por dos años.

"Se abre por dos denuncias del Real Madrid que se interpusieron siendo secretario de Estado en una José Manuel Franco y en otra Víctor Francos. Ninguno de los dos secretarios de Estado elevaron la denuncia al TAD. Es decir, por silencio administrativo se denegó al Real Madrid las denuncias que habían hecho. Solo ha sido con la llegada del nuevo secretario de Estado, el señor Uribes, cuando tres meses después de estar en su puesto, decide elevar al TAD la denuncia”, denuncia Tebas, poniendo en el foco al actual presidente del CSD y quien fue Ministro de Cultura y Deporte 2021 y 2023.

"El Real Madrid ya ha perdido en los tribunales"

Sobre la asamblea del 12 de agosto en la que se aprobó el acuerdo con CVC, el órgano colegiado determinó que fue convocada de modo injustificado "con carácter urgente", incumpliendo los plazos que se aplica en la normativa. "Es una cuestión totalmente de forma. Pero es que además, en el fondo de esa asamblea, al final no se discutió el acuerdo de CVC como se planteaba, sino que quedó en suspenso el acuerdo que se planteaba", describe el presidente de LaLiga.

En su defensa, recuerda cómo se decidió que el Athletic Club, Real Madrid y FC Barcelona no fueron aceptados por los gastos que podía conllevar la operación de CVC en las cuentas. El pacto con el fondo consistió en la inyección de un préstamo de 2.000 millones a devolver en 40 años. Los citados clubes se opusieron frontalmente a un acuerdo que tiene como objetivo principal mejorar las infraestructuras y la competitividad de las Sociedades Anónimas Deportivas que participan en LaLiga.

Tebas recuerda que el acuerdo final se llevó a cabo en otra junta celebrada en diciembre, "que también volvió a impugnar el Real Madrid y que perdió en los tribunales". Por último, el presidente de LaLiga vuelve a asegurar que no tendrá "ninguna inhabilitación" y que seguirá luchando "pese a que algunos no quieran, contra la Superliga, contra su modelo de entender el fútbol y contra su influencia en estamentos importantes del gobierno de España que no debía tener ese nivel de influencia”.