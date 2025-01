Víctor Font acusa a Laporta y le exige explicaciones inmediatas por el ‘caso Olmo’: "Es intolerable"

El Barça guarda silencio sobre el ‘caso Dani Olmo’, que ha sido desinscrito por La Liga al no cumplir el fair play salarial fijado por la Liga. Pau Víctor, el segundo y último fichaje del pasado verano, también se encuentra en idénticas situación. Ambos han sido borrados de la lista oficial de la plantilla azulgrana, donde sí ha siso reinscrito Christensen.

Calla el presidente Joan Laporta, que vive uno de los períodos más oscuros de su segundo mandato, mientras comienzan a escucharse las voces de la oposición resumidas en la figura de Víctor Font, el candidato derrotado por el dirigente en las elecciones de marzo de 2021.

"Ante la gravedad de los hechos relacionados con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y ante la imagen pésima e impropia del mejor club del mundo". Así empieza el largo comunicado de la plataforma ‘Sí al Futur’ que lidera Font donde explica que comparte la preocupación "de todos los culés por las nefastas consecuencias deportivas, económicas e institucionales de este caso".

Por eso, considera "intolerable que el máximo dirigente del Barça actúe de esta forma y ofrezca esta imagen" exponiéndose a "la posible pérdida de un jugador que hace cuatro meses incorporamos por 55 millones de euros". Era, por lo tanto, la inversión más elevada del pasado verano, aunque Flick ya no lo pudo utilizar en las dos primeras jornadas de la Liga porque no pudo ser inscrito.

Font se pone muy serio en su mensaje, consciente de que el actual presidente está ahora arrinconado quedando erosionada su credibilidad si no es capaz de inscribir a ambos jugadores, una vez expirado el plazo fijado por La Liga.

"Exigimos a Joan Laporta que de inmediatamente todas las explicaciones necesarias para detallar qué actuaciones ha realizado y cuáles serán las consecuencias", ha argumentado el líder de la oposición.

Ha pedido Font "saber el motivo de fichar a un jugador tan valioso sabiendo que excedíamos el fair play y si no había, tal y como se ha demostrado, no tener ningún plan para resolver la situación". Ese era el primer punto de los cuatro que contenía la larga nota. En el segundo, quería "saber el motivo de ir a los juzgados si sabíamos que no tenía ningún recorrido, como queda acreditado en las resoluciones que han dictado los jueces".

Pide "transparencia" en la venta de los asientos VIP del nuevo Camp Nou

En el tercer punto le pide al presidente conocer "las acciones que está llevando a cabo el club para evitar la pérdida de Olmo y Pau Víctor", mientras en el cuarto exigen "transparencia sobre la operación de venta de asientos VIP del Camp Nou. ¿Los hemos vendido? ¿A qué inversores y en qué condiciones?".

Acaba Font expresando su "esperanza de no perder a un jugador solo cuatro meses después de ficharlo por 55 millones de euros", anunciando, al mismo tiempo, que estará en "posición vigilante" ante las medidas que tome Laporta porque él "no puede quedarse con los brazos cruzados".