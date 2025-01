Olmo, libre y sin licencia, ni siquiera puede ser cedido por el Barça a otro club

Nadie, absolutamente nadie, en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Rafael Louzán, que sigue pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo para poder seguir siendo presidente y, por tanto, tiene muy difícil, por no decir imposible, retorcer las leyes que regentan el fútbol español en beneficio de Joan Laporta y el Barça, y, mucho menos, en el seno de la Liga de Fútbol Profesional, que preside Javier Tebas, a su vez, nuevo vicepresidente de la RFEF, esperan que se produzcan cambios en la situación de los barcelonistas Dani Olmo y Pau Víctor que, superadas las campanadas, dejaron de ser jugadores del FCBarcelona.

La Federación está atada de pies y manos por su artículo 141, que dice, textualmente, “los/as futbolistas cuya licencia se cancele no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron inscritos”. Blanco y en botella. No hay “caso de fuerza mayor” como han esgrimido algunos voceros del FCBarcelona, ya que ese caso solo se estudia si es “para cambiar de club”, que no es el caso.

Los representantes de Olmo, conociendo la delicada y estrafalaria situación económica del FCBarcelona, fueron lo suficientemente hábiles como para añadir una adenda (apéndice) al contrato de su representado por la que quedada absolutamente libre en caso de que el Barça no pudiese inscribirlo en la competición liguera. Es más, todo el mundo recuerda, que Olmo no pudo jugar hasta la tercera jornada de Liga por ese motivo.

Y, ahora, Olmo, uno de los tres mejores futbolistas de LaLiga y uno de los diez mejores jugadores de Europa, queda totalmente libre para poder hacer lo que quiera, una vez LaLiga le ha dado de baja (licencia cancelada) y, por tanto, es libre, no solo de fichar por el equipo que quiera, sino de pedir que le paguen, de inmediato, su ficha completa (48 millones de euros). El Barça, además, deberá abonar el resto de traspaso al Leipzig, es decir, unos 55 millones de euros; perderá, sin duda, la posibilidad de una futura venta millonaria (los expertos han tasado a Olmo en 60 millones de euros) y, además, verá lastrado el balance económico de esta temporada con 40 millones de euros.

Pero el tema para el Barça, insisto, de no producirse el milagro que el club y sus portavoces anuncian para mañana (la sospecha es que se trata de una nueva demanda juidicial contra la Liga, acusándola, tal vez, de haber cambiado las normas: creíamos que con el contrato de Nike llegábamos al 1x1 y resulta que no, argumentarán), aún puede ser peor, ya que, contrariamente a lo que han informado diversas fuentes, el Barça no podrá ceder a Olmo a ningún otro club. La ley dice que tú no puedes ceder a un futbolista que no es tuyo y Olmo, que ya no tiene licencia del Barça, ya no pertenece al club azulgrana. Olmo, hoy, vive en un limbo reglamentario.

Dani Olmo puede hacer lo que quiera con su vida y con la del FCBarcelona. Olmo puede cobrar toda la ficha y desaparecer, fichando por otro club. Y, lo que no puede hacer, es ir cedido a otro equipo. Un futbolista que no tiene licencia no puede ser cedido. Olmo ya no es del Barça y, por tanto, el Barça no puede cederlo.

La mejor tesis, esgrimida en el peor de los casos, es que Olmo pudiera ser lo suficientemente generoso como para permitir que el Barça le cediese a un club Europeo hasta julio de este año y, después, pudiese volver a ser inscrito en LaLiga como futbolista blaugrana de cara a la campaña 2025/26. Esta posibilidad está totalmente descartada, pues Olmo, para poder ser cedido por el Barça, debería tener licencia con el ‘mès que un club’, cosa que no ocurre.

Eso sí, Olmo, en otro gesto desprendido, descartando las millonarias ofertas que sus representantes manejan en estos momentos de todos los clubs grandes de Europa, podría aceptar y pactar con el Barça fichar “libre” por cualquier club por los próximos 6 meses y, luego, volver a formar parte de la disciplina del conjunto de Hansi Flick, que aún no ha abierto la boca al respecto. Es evidente que el club que recibiera el refuerzo de Olmo intentaría, por todos los medios, que la estrella firmase por más de seis meses y, tal vez, descartaría incorporarlo solo para la parte final de esta temporada.