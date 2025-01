“Los sionistas no son bienvenidos”: medio centenar de personas protestan por el partido entre el Granca y el Hapoel Tel Aviv

"El pueblo canario con el pueblo palestino"; "Palestina, no estás sola"; "Fuera sionistas de Gran Canaria". Fueron algunos de los cánticos que gritaron más de medio centenar de personas que exhibían numerosas banderas palestinas en un parque aledaño a la calle Pintor Felo Monzón del barrio de Siete Palmas, cerca del pabellón del Gran Canaria Arena donde instantes después se jugaría el partido de Eurocup entre el Dreamland Gran Canaria frente al Hapoel Tel Aviv.

De cara a la carretera y a los vehículos que transitaban entre las 18.30 y las 19.30 horas, las personas congregadas exhibieron cinco largas pancartas en las que podía leerse: "Resistencia"; "Free Palestina"; "Paremos el genocidio, paz, justicia y libertad para Palestina"; "Zionist not welcome" y "Fuera sionistas de Canarias. Viva Palestina libre". Organizada por los distintos colectivos agrupados en torno Canarias por Palestina, la concentración estuvo dirigida por tres representantes de organizaciones juveniles que se encargaban de los cánticos por megáfono y de leer el manifiesto final: Juventud Comunista del Pueblo Canario; el sector juvenil del sindicato Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de Canarias y Anticapitalistas.

"El Hapoel Tel Aviv es un equipo que ha demostrado siempre ser claramente sionista, es decir, defiende el apartheid al que se somete al pueblo palestino y su exterminio. Defienden la superioridad racial del pueblo de Israel, que para nosotros es un estado ilegítimo y artificial que nace de la opresión al pueblo palestino. Por conciencia, por solidaridad y por la defensa de los derechos humanos creemos que permitir que jueguen aquí es naturalizar unas relaciones que no se deberían dar", ha expuesto Daniel González Expósito, Juventud Comunista del Pueblo Canario.

Protesta en apoyo a Palestina y contra la celebración del partido entre el Gran Canaria y el Hapoel Tel Aviv. / José Carlos Guerra

Días atrás se exhibieron pancartas y pintadas que llamaban al boicot de la celebración del encuentro a modo de protesta, tanto en el entorno del Gran Canaria Arena como cerca del hotel en el que se alojaba la expedición del Hapoel Tel Aviv; que partió al encuentro escoltado por la Policía Nacional en dos guaguas, una para el equipo y otro para familiares y allegados. Incluso se quemó una bandera de Israel frente al pabellón.

Sin embargo, Aysha Hernández Rodríguez, del sector juvenil del MTC, ha aclarado que estas acciones no guardan relación con quienes organizan la protesta, aunque agradece"en el alma a quien lo haya hecho" porque "cada pequeño granito de arena cuenta para dar eco a este mensaje". "No podemos seguir tolerando la masacre y el genocidio que se está llevando a cabo. Tampoco podemos permitir que nuestra tierra ampare a un equipo que sea fascista", ha agregado.

Sobre la responsabilidad del Cabildo de Gran Canaria, propietario del conjunto claretiano, Alaa Elgeoushi, de Anticapitalista, reconocía su sorpresa ante el silencio mostrado. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la Corporación Insular para conocer su postura sobre este asunto sin obtener respuesta. "En otros casos se ha puesto de parte de Palestina. Nos sorprende que no lo haga. No se han posicionado, no ha dicho nada, el partido se va a hacer y, al final, han hablado callando", ha lamentado Elgeoushi.

Concentración en apoyo a Palestina. / José Carlos Guerra

"Se está haciendo un blanqueamiento en toda regla y lo mínimo que podemos hacer es quejarnos porque no podemos permitir que vengan a jugar y a seguir blanqueando su imagen como en Eurovisión o en los Juegos Olímpicos, donde sí se ha vetado a Rusia pero no a Israel, al estado genocida", ha criticado Elgeoushi.

Durante la lectura final de manifiesto, los tres activistas recordaron que Israel ya se ha cobrado "más de 45.000 vidas palestinas, de las cuales 15.000 son niños y niñas" y denunciaron el amparo de Estados Unidos y la Unión Europea "a la masacre de la población palestina". "Estamos aquí para mostrar nuestra posición a la realización de este partido de baloncesto. Ni el pueblo ni la juventud canaria queremos que nuestra tierra se convierta en escenario para legitimar la participación de un equipo que representa a un estado asesino (...) callar nos convertiría en cómplices de un genocidio", han defendido.

Banderas palestinas

El partido entre ambos equipos comenzó tranquilo y con un pabellón medio vacío, como suele ser habitual durante los encuentros entre semana. La afición del Hapoel Tel Aviv -que en el encuentro celebrado en marzo en el Santiago Martín lagunero no pararon de cantar e incluso insultar al Canarias, con cuya afición se enfrentó en el partido de Copa del Rey que tuvo lugar en el Bilbao Arena en mayo- se mantuvo en calma y sin generar ningún altercado.

Agentes de Policía Nacional interceptan a un grupo de personas que exhiben banderas palestinas durante el partido entre el Gran Canaria y el Hapoel Tel Aviv. / José Carlos Guerra

La presencia policial era mayor respecto a otros encuentros, como es habitual cada vez que el Gran Canaria Arena recibe a un equipo israelí. Pero casi al final del primer cuarto, un grupo de unas once personas exhibieron banderas y pañuelos palestinos mientras gritaban su apoyo al país. Rápidamente, media docena de agentes acudieron al lugar para expulsarlos del pabellón, no sin antes pedirles sus identificaciones y mantenerlos contra la pared hasta el descanso del partido en el hall del pabellón, cerca de donde se dejaban los carritos de bebés y las puertas de entrada y salida.

Once personas expulsadas del Gran Canaria Arena por exhibir banderas palestinas. / LP/DLP.

"Nosotros entramos con los materiales ocultos y en un determinado momento, sacamos las banderas y coreamos la consigna por Palestina. No nos dieron explicaciones. Nos sacaron, en algún caso incluso de forma violenta, nos pidieron identificación, nos cachearon como si lleváramos algún objeto peligroso y nos dijeron que estábamos expulsados del pabellón", ha explicado Carmelo Suárez, uno de los portavoces de la plataforma Canarias por Palestina.

Suárez reconoce que era la primera vez que acudía a un partido en el Gran Canaria Arena y que la intención era precisamente mostrar el apoyo a Palestina en un encuentro en el que participa un equipo israelí. Pero a su vez considera que tiene "todo el derecho del mundo a expresar una determinada posición en una actividad pública" y critica que se prohíba mostrar una bandera de forma pacífica.

Poco espacio de acción para los clubes

Por su parte, el Dreamland Gran Canaria han recordado que mientras la Unión Europea, la FIBA o la Euroliga no suspendan a los clubes israelíes, "poco pueden hacer los clubes individualmente, salvo marchar solo de la competición". El equipo asegura que "siempre está a favor de la libertad de expresión y el apoyo a los derechos humanos", sin embargo, ante aficionados que han "dado el paso hacia la violencia verbal, física y las amenazas" ahora "es imposible" que quienes sí alcen la voz de manera pacífica no obtengan una respuesta policial.