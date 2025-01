La mujer del portero del Mallorca se muestra resignada sobre el acoso que sufrió en Arabia: "Ni siquiera podíamos ir al baño porque recibíamos comentarios desagradables"

"Solo quiero decir que, en cierto modo, me lo esperaba. Ellos simplemente son así. No hay nada que podamos hacer al respecto", así de resignada se ha mostrado Natália Kalužová, la mujer de Dominik Greif, a través de su perfil de Instagram sobre el acoso, las burlas y las faltas de respeto vividas en la salida del estadio de Yeda después de que acabara el partido de la Supercopa de España entre el Mallorca y el Madrid.

Aparte de criticar a la población local también ha contado cómo vivió ella esos más de quince minutos. "Se metían en nuestro grupo, nos arrastraban, nos tocaban sin permiso, nos grababan sin consentimiento, se burlaban de nosotras y ni siquiera podíamos ir al baño porque automáticamente recibíamos comentarios desagradables", afirma la Miss OneLife Mundo Eslovaquia 2019 y la Miss Turismo Mundial Eslovaquia 2018.

Mensaje de la mujer de Greif publicado en su cuenta de Instagram / / Instagram

"Lo que más me decepciona es que fue una organización muy deficiente. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prácticamente no nos proporcionó ninguna seguridad. Si nos hubieran dicho claramente que no debíamos ir porque no podían grantizarnos protección, todo habría estado bien. Cada uno habría tomado su propia decisión en base a eso", explica casi un día después de que el máximo representante del fútbol español, Rafael Louzán, agradeciera "el cariño" de Arabia Saudí y callara sobre el acoso sufrido por los mallorquinismo.

Este infierno no acabó ni con la subida a los autocares. "Nos persiguieron todo el camino hasta los autobuses. Nos acorralaban por las escaleras del estadio mientras las esposas de los jugadores, que también son madres, llevaban a sus hijos en brazos. Lo que menos entiendo es cómo lograron llegar prácticamente hasta la puerta de nuestro autobús y luego empezaron a empujarnos y golpear las ventanas", finaliza Natália Kalužová.