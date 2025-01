El ciclocrós de Benidorm se salda con el triunfo del belga Thibau Nys

Sven Nys ha sido uno de los mejores corredores de ciclocrós de todos los tiempos. Fue un ídolo en su Bélgica natal y ganó hasta nueve medallas en campeonatos del mundo de la especialidad; de estas, dos fueron de oro. Se mantuvo activo hasta 2016. 14 años antes había nacido su hijo Thibau, un talento de 22 años, capaz de tutear a casi todos en la disciplina de la tierra, las escaleras y el barro y de proclamarse este domingo vencedor de la tercera edición del Ciclocrós de Benidorm.

No le faltó emoción a la carrera donde siempre, desde la pedalada inicial, Wout van Aert, el gran favorito, se vio perjudicado por una mala salida y por el hecho de que al no disputar todas las carreras de la Copa del Mundo no puede partir en la primera línea. Se pasó persiguiendo toda la prueba y, aunque logró fugazmente liderarla a una vuelta del final, se tuvo que conformar con la cuarta plaza, en una carrera que no desmereció a los 15.000 espectadores, entre ellos Miguel Induráin, que se dieron cita en el circuito de Benidorm.

Era la tercera edición, en un circuito similar a los dos años anteriores, con pequeños cambios pero que no quitaron intensidad a una carrera donde se constató la dificultad de adelantar y ganar posiciones más allá del repecho asfaltado donde acostumbra a decidirse la carrera. Fue el lugar de ataques en años anteriores de Mathieu van der Poel, vencedor de la primera edición, y de Van Aert, ganador el año pasado.

Thibau Nys, como tantos otros especialistas del ciclocrós, combina la temporada invernal sin asfalto con la carretera. Es el actual campeón de Europa con ruedas más anchas y también tiene el título de ruta, sobre el asfalto. Se mantuvo en el grupo cabecero de la carrera alicantina para ejecutar el demarraje definitivo en la última vuelta cuando Van Aert ya parecía superado por una remontada imposible.

Buena carrera de Felipe Orts, el campeón de España. Llegó a liderar la carrera en la segunda vuelta y al final se mantuvo en duelo con Van Aert para ocupar la sexta plaza.

En categoría femenina dominio claro de la holandesa, Fem van Empel, 22 años y una de las corredores emergentes; una ciclista hábil en todos los terrenos. Es bicampeona del mundo de ciclocrós, cuenta con medallas en ciclismo de montaña y gravel y hasta posee un triunfo de etapa en el Tour del Porvenir. Marianne Vos, al igual que Van Aert, tuvo que conformarse con la cuarta plaza de la prueba.