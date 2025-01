Laporta se desmarca ante el juez de la acusación de estafa y afirma que le han implicado por "su notoriedad"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se desmarcó este lunes ante la jueza de la acusación de haber presuntamente estafado 4,7 millones de euros entre 2016 y 2018 a una familia que había ganado 34 millones de euros en la lotería Primitiva, a la vez que ha responsabilizado de la gestión de la empresa CSSB Limited, a través de la que los querellantes hicieron una inversión fallida para impulsar a un equipo chino de segunda división, a Joan Oliver, exdirector general del Barça y gerente de TV3, que era el gestor de esa sociedad con sede en Hong Kong. El mandatario azulgrana, que compareció en calidad de investigado, ha manifestado a la togada que él no había firmado ningún contrato y que le habían "incluido en la querella por su notoriedad" y con la intención de dar relevancia a la misma, según las fuentes consultadas por este diario.

Laporta declaró en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona durante alrededor de 45 minutos. El máximo ejecutivo del club azulgrana era administrador solidario de la empresa Core Store que participaba con el 57% de las acciones en CSSB Limited. Según la acusación particular, el presidente del Barça aparecía, junto con otras personas, como Rafael Yuste o Xavier Sala i Martín, en el folleto en los que se promocionaba las inversiones empresariales en las que se ofrecían unos intereses por un periodo de 3 años al 6%.

A la salida de la Ciutat de la Justícia, Laporta, escoltado por personal de seguridad y mossos d'esquadra, evitó hacer declaraciones y solo respondió a una pregunta sobre el partido de Getafé y el supuesto penaltí a Koundé. Su abogado, Jordi Pujante, ha relatado ante los medios de comunicación que "es evidente que no se ha cometido ningún delito" y que se trataban de "diversas inversiones en proyectos empresariales que no habían ido como se quería". Agregó que Laporta "no tiene ninguna relación, ni participación" en esos proyectos. El que era gestor de CSSB, Joan Oliver, que fue interrogado hace unos días, sostuvo ante la jueza que "todo iba bien" hasta que llegó la pandemia del covid. Esta compañía había sido propietaria del CF Reus.

Altos intereses

En 2014, los querellantes J.M.L. (en ese momento desempleado), su esposa I.M. (cocinera en un restaurante) y su hija D.L. (enfermera) consiguieron un premio de 34 millones de euros en la lotería Primitiva. Entonces la familia decidió comprar un vehículo de alta gama, un Lamborghini, en un concesionario de Sant Cugat. Una vez allí hablaron con el comercial que les atendió sobre la mejor forma de invertir el dinero y éste les recomendó a su entonces pareja, que era una asesora de Bankinter. De esta forma, les ofrecieron poner parte del dinero en la sociedad CSSB Limited con un capital 2.400.000 euros por un periodo de 3 años al 6% de interés anual. Según la querella que tramita el juzgado, el contrato, que se hizo efectivo el 1 de noviembre de 2017, presentaba defecto de forma al estar redactado en inglés, sin firma legible y tenía cláusulas perjudiciales para la familia inversora.

El defensor de Laporta ha sostenido que el presidente del Barça no conoce en persona a los querellantes. Sin embargo, el abogado de los querellantes, Joan Comes, ha afirmado que sus clientes sí que le conocen y que, incluso, un letrado del despacho del presidente del Barça le ha llevado otros asuntos relacionados con el premio de la lotería. El comercial del concesionario de coches y su entonces pareja, la asesora de Bankinter, que también han comparecido este lunes en el juzgado como investigados, han admitido que recomendaron a la familia querellante la inversión y que ellos mismos lo habían hecho con unos 75.000 euros porque "había gente muy famosa". La diferencia es que, según han precisado, recuperaron el 65% del dinero aportado.

En dos años los querellantes firmaron cinco contratos distintos de préstamo, siempre con la misma asesora bancaria, con un interés anual del 6 al 7% por lo que la familia debería haber ganado 792.000 euros, pero únicamente recibió 84.000 y tampoco se le devolvió la cantidad invertida. En este sentido, la querella remarca que se instó a los investigados a "devolver los importes defraudados, sin que ninguno de ellos mostrara voluntad alguna". En un principio este caso se archivó, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirlo. La acusación particular ha solicitado a la jueza que solicite una serie de documentos a las entidades bancarias que tramitaron las transferencias de dinero.