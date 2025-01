La Real Sociedad sucumbe ante el Lazio y pierde sus opciones de entrar por la vía directa a octavos

La Real Sociedad claudicó este jueves ante el Lazio (3-1) en Roma, en un partido que se acabó con la expulsión de Aihen Muñoz a la media hora y que finiquitó las opciones de entrar a los octavos de final de los 'txuri-urdin', objetivo que certificó con comodidad el líder indiscutible del torneo.

La Real, más allá de que peleaba por mantenerse con opciones de entrar en octavos, no pudo dar una alegría a su afición tras lo acontecido la noche previa al partido. El duelo certificó un viaje negro a Roma de toda la expedición, en la que se esfumaron las opciones de clasificación y que sólo quedará en el recuerdo por la lamentable batalla campal con los 'ultras' del Lazio que se saldó con 2 realistas hospitalizados.

La roja de Aihen a la media hora condicionó el partido. Pero el Lazio estaba siendo superior desde el inicio. El líder salió en casa con las ideas claras y sólo cedió un mínimo de esperanza al dejar dos veces hueco a Sucic en la frontal para que armara su zurda. El checo disparó dos veces. La primera rozó en un defensa y fue saque de esquina; la segunda se topó con el palo, en lo que fue la más clara de los de San Sebastián.

Nada más. El resto fue del Lazio. Tanto antes como después de la clara expulsión del lateral izquierdo de Alguacil. La Real, en cuanto se vio en inferioridad, claudicó. No pudo hacer nada. Y el Lazio olió sangre e hizo daño.

Los de Baroni ejercieron su cartel de dominadores de la competición y ya en el minuto 5 se adelantaron con el tanto de Mario Gila. El canterano del Real Madrid aprovechó una salida rara de Remiro, un mal despeje de Aramburu y un balón suelto en el área para abrir el marcador.

Fue un golpe duro para la Real, que por un momento pareció noqueada. Pero poco a poco, con el paso de los minutos, pese al control general del Lazio, fue creciendo. Susic desde la frontal y Kubo desde el perfil diestro animaron el partido. Los errores con los pies de Mandas y una jugada que definió Becker, muy flojo al centro, dieron algo de gasolina a los 'txuri-urdin'.

Pero el Lazio tuvo las más claras. Remiro sacó una buena mano a Boulaye Dia y Brais Mendez mantuvo las esperanzas al sacar bajo palos el remate del 'Taty' Castellanos, en una jugada rocambolesca en la que Gila definió al palo. El problema fue que Isaksen jugó con esas esperanzas del Lazio. Se cebó con Aihen. Con dos fintas le sacó del partido en apenas media hora. Sin discusión.

Y ya en superioridad, el Lazio fulminó el partido. Dos minutos tardó el combinado 'biancoceleste' en aprovechar esa superioridad. Un centro raso por banda izquierda y Zaccagni no perdonó desde el corazón del área. Otro centro desde el perfil zurdo de Nuno Tavares y testarazo perfecto del 'Taty', que superó fácil a Zubimendi, posicionado como central ante la emergencia. Fueron unos minutos de repaso de los italianos. Y el resultado pudo ser más abultado.

La segunda mitad no tuvo misterio. El Lazio monopolizó la posesión y rubricó su particular monólogo, con un disparo al larguero de Pedro como mejor ocasión. Lo hizo sin demasiado ritmo, consciente de que su objetivo estaba cumplido. El resultado le clasificaba a los octavos de manera directa y la Real no dio señales de vida. Apenas unos intentos estériles de contra rápida que, a la postre, desembocaron en el tanto de Barrenetxea, cabeceador a puerta vacía tras un mal rechace de Mandas y autor del tanto del honor.

La Real apenas tuvo oportunidad de competir. Cuando la tuvo, fue inferior. El Lazio ejerció de líder y selló con merecimiento su pase a octavos. La Real, tras un viaje para el olvido a Roma, deberá ganar al PAOK griego para pasar de ronda.