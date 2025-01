Las claves del nuevo convenio del fútbol femenino: aumento del salario mínimo, regulación de la maternidad y botas para todas

Se ha remado mucho, pero ya está aquí el nuevo convenio colectivo del fútbol femenino. Se ha tardado más de dos años para que todas las partes se pusieran de acuerdo. Ha habido huelgas, declaraciones cruzadas y acusaciones, pero finalmente este lunes 27 de enero (16h) se hace el acto de firma oficial (y final) del texto que marca un punto y aparte para el fútbol femenino. El Periódico ha tenido acceso al escrito y desgrana los cambios más sustanciales.

1. Aumento salarial

El nuevo marco legal que regula el fútbol femenino estipula una subida del salario mínimo para las futbolistas. Este estaba marcado hasta ahora en los 16.000 euros anuales. Ahora, en la temporada 2023-24 subió a 21.000 euros. Un importe que seguirá aumentando en las siguientes temporadas (las que incluye la vigencia del convenio): 22.500 la 2024-25 y 23.500 en la 2025-26.

Las jugadoras del RCD espanyol durante un entrenamiento / RCD Espanyol

En cuanto a la parte económica, el acuerdo también recoge que no se puede incluir las primas de contratación o fichaje dentro del salario de la jugadora y tampoco la prima por partidos ganados que se negocie. Además, se cambian las reglas para los pluses de antigüedad de las futbolistas. A partir de ahora, no habrá que esperarse a pertenecer seis años a un club para cobrar un plus por antigüedad. Se hará a partir del tercer año y serán unos 800 euros anuales. Cada año se actualizará el importe con el IPC del año anterior. Se reconoce la antigüedad a la firma de este convenio de las jugadoras que ya sumen tres años.

Se crea además una Comisión Mixta que debe servir como mecanismo de reclamación de salarios adeudados por parte de las jugadoras de La Liga F que se puedan acreditar mediante contrato que previamente haya sido registrado. Cantidades líquidas, vencidas y exigibles.

2. Primera normativa para la maternidad

Hasta 2024 no existía. La maternidad no estaba recogida en el anterior convenio y por ello cada club hacía y deshacía como creía conveniente. Esto se ha acabado. A partir de ahora, se obliga a los clubes a habilitar salas de lactancia, proporcionar servicios de guardería y ofrecer apoyo especializado durante embarazo y posparto. Además, el nuevo texto deja por escrito el compromiso en adoptar medidas de protección, con opciones de renovación de contrato en caso de embarazo, y la creación de un grupo de trabajo para recibir y valorar las propuestas y casos que vayan llegando.

3. Botas para todas

Liga F proporcionará calzado deportivo a las futbolistas que no tengan ninguna empresa patrocinadora y lo soliciten, debiendo estar toda la temporada usando dicho material. Así lo recoge el artículo 15 del documento que crea una nueva reglamentación, ya que en el anterior convenio no recogía este aspecto.

Entre otras medidas, también se incluye el libre acceso a partidos de Primera División femenina para todas las jugadoras.

4. Fondo de formación

El nuevo convenio colectivo recoge por primera vez el derecho al estudio y formación cultural. Establece un fondo de formación de 70.000 euros por temporada (2024-25 y 2025-26) y detalla los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para la formación profesional. Cada futbolista podrá optar a solicitar una ayuda por temporada de máximo mil euros a este destino.

50 artículos que marcan la nueva reglamentación base del fútbol femenino

5. Violencia de género y salud mental

Otros dos aspectos que el anterior convenio firmado en 2019 no contemplaba eran la salud mentaly la violencia de género. El nuevo escrito establece medidas de protección para víctimas de violencia de género, incluyendo adecuación de horarios, ayuda económica y apoyo psicológico (en el artículo 44). En el siguiente apartado, el convenio reconoce la importancia de la salud mental y se compromete a desarrollar iniciativas para su cuidado.

La centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí saluda a Maelle Lakrar, del Real Madrid, al término de la final de la Supercopa femenina disputada en el estadio de Butarque en Leganés. / EFE

6. Protocolo de prevención e intervención frente acoso

"Conscientes de la necesidad de proteger los derechos fundamentales y la dignidad en el ámbito laboral, y con la convicción de que la cultura y los valores están orientados hacia el respeto de las personas, la Dirección de la Liga Profesional de Fútbol Femenino y las representaciones sindicales firmantes reconocen la necesidad de prevenir y, en su caso, erradicar todos aquellos comportamientos y factores organizativos que manifiesten conductas discriminatorias", empieza el Anexo II del convenio, donde se desarrolla el primer protocolo de prevención por casos de acoso. Lo primero que hace el texto es ampliar la definición de casos que ampara la regulación: "acoso moral, sexual o por razón de sexo u orientación sexual, incluyendo acoso digital".

Marca un plazo máximo de 5 días naturales para resolver un procedimiento y la obligación de remitir el informe final a la denunciante y al presunto/a acosador/a. Además, estipula que todas las plantillas deben recibir una formación obligatoria sobre la prevención y se desempeñarán campañas de sensibilización.