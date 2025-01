Montilivi disfruta del 'The Last Dance' del Girona en la Champions

"Siempre nos quedará París", enunció Míchel tras el estreno en El Parque de los Príncipes, haciendo referencia a la famosa frase de 'Casablanca' (1942). Ahora, algo más de cuatro meses después, viendo que la primera aventura del Girona en la Champions League ya llegó a su fin, puede decirse que “siempre nos quedará Montilivi”. Qué mejor manera de vivir su última noche europea que en Montilivi. Y poniendo contra las cuerdas a todo un Arsenal. Danjuma desató la locura en el 28', pero primero Jorginho desde los once metros, y después Nwaneri, le dieron la vuelta al marcador. Y, el VAR, le arrebató el gol a Stuani. (1-2).

Ya no se jugaban nada. El camino no había sido fácil. Merecieron más los de Míchel, seguro. No quedaba otra que 'decir adiós' competiendo de tú a tú a un Arsenal que tenía el top-8 en su bolsillo y soñaba con la segunda plaza. Y si ya habían plantado cara a PSG, Liverpool y Milan… ante el Arsenal no serían menos.

A Míchel, eso sí, se le presentarían un par de contratiempos. A las ya conocidas bajas de Gazzaniga, Blind, Krejci, Miguel y Bryan - sancionado - se sumaría la de un David López con problemas físicos. Entró el canterano Antal en su lugar, al que vimos debutar ante el Rayo en la anterior Copa. El resto, más o menos lo esperado. Arteta apostó por Neto bajo palos y se guardó un par de ‘ases’ en la manga: Rice, Martinelli y Havertz.

'Deliro' Dajuma

Llenazo en Montilivi (9.048 espectadores) y echó a rodar el balón. Se plantó el Arsenal con un objetivo entre ceja y ceja: asediar la portería de Pau López. Presión alta y primeras ocasiones de peligro. A Neto - debutante - estuvo a punto de costarle caro especular demasiado ante la presión de Asprilla, pues el rebote se fue lejos.

Llevaban el peso del partido los de Arteta, pero el Girona iba ganando confianza con un par de circulaciones largas. Se le anulaba un gol a Calafiori por fuera de juego y, poco antes de alcanzar la primera media hora de partido, Danjuma, que estaba siendo de lo mejorcito en ataque, desató la euforia en Montilivi.

Juanpe le filtró un balón delicioso a la espalda 'gunner' y, ante la salida de Neto, el ’11’ no dudó y le pegó de primeras, algo ‘picadita’. Se vino arriba la afición, que no dejó de animar y arropar a los suyos, y Danjuma y Tsygankov protagonizaron un par de acciones de peligro.

Todo cambió, sin embargo, con el penalti de Arnau sobre Thomas en el 37’. Lo revisó el VAR y Jorginho, especialista, no falló. Marcha más del Arsenal y ligero paso atrás del Girona. Recortó hacia dentro Nwaneri y le pegó de rosca. Golazo. 1-2 y Trossard envió un trallazo a la madera.

El VAR 'frustró' a Stuani

La segunda mitad arrancó con la misma tónica. El Arsenal tratando de sentenciar el encuentro ante un Girona algo más resguardado atrás. Intervino Pau un par de veces e intentaba sorprender el equipo a la contra. Introdujo Míchel un triple cambio (Stuani, Yangel y Solís) para revolucionar el asunto. Poco después, ingresaron Portu y van de Beek.

Volverían a subir los decibelios en Montilivi. Stuani marcaba el gol de su vida... y que sería anulado por fuera de juego de Portu en el inicio de la acción. Un tanto que suponía el 2-2 en el marcador y hacía el sueño del uruguayo realidad. Ya en el descuento, Mariani señaló otro penalti a favor del Arsenal que atajó Pau López. Pero no pudo ser. El Girona se despidió batallando hasta el último suspiro, dejando claro que es un equipo de Champions League. Volverán.