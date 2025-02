"El CTA sigue en sus trece": el Real Madrid mantiene su crítica al "sistema arbitral" tras reunirse con Medina Cantalejo

Al Real Madrid no le gusta que como institución pongan en su boca ideas o palabras que no se corresponden con la realidad que le rodea. No tiende a sumarse a enunciados colectivos. Tampoco es una institución que cambie de criterio de un día para otro. Por eso, fuentes del club blanco reconocen a El Periódico de España que la reunión que mantuvieron este lunes con Luis Medina Cantalejo y Carlos Clos Gómez, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y responsable del VAR fue "tensa, pero positiva". Ponen primero el adjetivo que define la situación global que rodea su relación con un colectivo para el que ven obligada una reforma, aunque admiten el carácter productivo del encuentro.

De la entrada a Mbappé a la roja de Bellingham

Durante la más de hora y media que duró el encuentro en Las Rozas, José Ángel Sánchez y José Luis del Valle, director general y secretario de la junta que firmó el duro comunicado contra los colegiados, escucharon los audios de cómo se produjo la decisión que marcó el Espanyol 1 - 0 Real Madrid del pasado 1 de febrero. A la hora de juego de este encuentro de la jornada 22, el local Carlos Romero hizo una dura entrada sobre Mbappé que solo fue sancionada con amarilla. La acción fue revisada por el VAR, pero el jugador del Espanyol se libró de la expulsión. En el minuto 85 se convirtió en el autor del gol de la derrota blanca, el primero de los tres últimos tropiezos que encadena en Liga.

"El Real Madrid mantiene su postura sobre las decisiones del colectivo arbitral en su contra y el CTA sigue en sus trece", manifiestan desde la entidad que preside Florentino Pérez. En su lista de agravios están también el penalti de Tchouaméni sobre Lino en el derbi madrileño (Real Madrid 1 - 1 Atlético) y la debatida expulsión de Bellingham en el Sadar (Osasuna 1 - 1 Real Madrid) por menospreciar al colegiado Munuera Montero mediante la expresión "fuck off" que en el acta quedó recogida como "fuck you". También está en la relación de reclamaciones el penalti cometido por Camavinga sobre Budimir que el croata se encargó de transformar.

Los de Ancelotti consideran que las dos penas máximas decretadas en su contra en los últimos partidos -las primeras de la temporada- forman parte de lo que se ha dado en llamar como fútbol residual. Es decir, acciones que se producen después de las acciones propias del juego como un pase o un disparo y que, por tanto, no tienen incidencia directa sobre el mismo. El Real Madrid ha perdido nueve puntos en los últimos tres partidos. Medina Cantalejo, presidente del CTA, compareció ante los medios después de los 90 minutos de encuentro con los representantes del Real Madrid. Utilizó la palabra "cordial" para referirse al intercambio de pareceres con un club que se negó a estar en el acto celebrado recientemente entre los clubes y los colegiados con motivo de la nueva etapa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con Rafael Louzán al frente.

La vocación del Real Madrid es cambiar el sistema arbitral

Es más, fueron unas declaraciones del mandatario gallego las que precedieron al duro comunicado de los madridistas contra lo que consideran como una Liga "manipulada" y "adulterada". Louzán hizo pública una conversación privada mantenida con Florentino Pérez en Arabia Saudí, donde se disputa la Supercopa de España: "Hizo un aparte allí conmigo: 'Oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros'. Yo creo en la labor de los árbitros", desveló en 'El Cafelito', programa de 'El Chiringuito'.

La idea del Real Madrid, pese a la cordialidad del encuentro con el CTA, sigue siendo la misma: "Mantenemos abierta la puerta a proponer cambios en el sistema actual". Esto se refiere al órgano y a la elección de los colegiados. En la Premier o la Bundesliga, los árbitros forman parte de un órgano independiente compuesto de forma mixta por las federaciones y las competiciones de las que forman parte los equipos. Aunque desde la entidad que preside Javier Tebas estarían dispuestos a explorar esta vía, el problema de crear una institución diferente radica en la Ley del Deporte, que adscribe la actividad arbitral al control federativo.

El propio Carlo Ancelotti ha desarrollado la idea en varias ruedas de prensa. “Aquí todo el mundo se queja. Y si todo el mundo se queja es que nadie está contento”, declaraba, definiendo la postura del Real Madrid como un malestar colectivo que se ha visto reflejado en otras quejas como la expresada este fin de semana por el Alavés. "El club albiazul trasladará una queja formal a los estamentos correspondientes. La aplicación de diferentes criterios arbitrales en jugadas clave de los partidos están condicionando gravemente los resultados de los mismos", aseguraba tras el 3-3 contra un rival directo, el Leganés, donde se pitaron hasta tres penaltis (dos en contra de sus intereses y uno a favor).

¿Cuántas tarjetas y penaltis tiene en contra el Real Madrid?

Sin embargo, la postura blanca es clara, como reflejaron en el comunicado posterior a lo sucedido en Cornellà: "Esto representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. Las dos decisiones arbitrales más graves de este encuentro han puesto en evidencia, una vez más, el doble rasero con el que se arbitra al Real Madrid". Lejos de aminorar el contenido de esta crítica, la institución considera que sus argumentos se han reforzado después de lo sucedido en los dos últimos partidos.

A pesar de la expulsión sufrida en el Sadar, que será recurrida ante el Comité de Competición, el Real Madrid es el equipo que menos amarillas recibe en LaLiga (37 por las 40 del FC Barcelona), aunque está en el percentil alto en lo que a rojas se refiere. Con la de Bellingham son tres los expulsados de la escuadra. El primer fue Mendy, por una entrada dura en el partido contra el Mallorca y el segundo excluido fue Vinicius después de una agresión a Dimitrievski que fue sancionada con dos partidos.

Solo hay un club al que le han pitado menos penaltis en contra (2, como el Celta, Real Valladolid, Girona y Rayo) y ese es Osasuna (1). En el Real Madrid opinan que sus jugadores fueron objeto de varias penas máximas en el Sadar que Munuera Montero decidió no sancionar. Por eso, a pesar de que el CTA asegure que la reunión se mantuvo "con educación" y que de no ser así "se habría terminado en cinco minutos", no supone el fin de un conflicto de intereses que sigue en pie por la frase central con la que interpreta el entorno blanco la situación: "Ellos siguen en sus trece".