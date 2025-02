La trágica historia del futbolista que inspiró el día contra la homofobia en el deporte

Justin Fashanu nació en la época equivocada y probablemente en el país equivocado: fue el primer futbolista profesional que se declaró abiertamente homosexual, pero la Inglaterra de los años ochenta no estaba preparada para ese tipo de noticias.

Desde que salió en la portada de 'The Sun' admitiendo su condición sexual, su vida fue un infierno. Y su final fue trágico, como lo fueron los últimos años de su vida.

Este miércoles hubiera cumplido 64 años. En su memoria, el 19 de febrero es el día internacional contra la homofobia en el deporte.

Hijo de un abogado nigeriano pero criado por padres adoptivos en Norfolk, en el este de Inglaterra, Fashanu nunca lo tuvo fácil. Arrastraba una triple condena: era pobre, negro y homosexual.

Dio sus primeros pasos como boxeador, pero pronto destacó como delantero. El Norwich, el equipo más cercano a su ciudad, no tardó en reclutarlo. Su nombre se hizo popular gracias a los 35 goles que marcó en los 90 partidos que jugó para los ‘canarios’.

En el verano de 1981 se convirtió en el primer jugador de raza negra cuyo traspaso alcanzaba el millón de libras. Lo pagó el Nottingham Forest, que por entonces era el vigente campeón de Europa y estaba entrenado por Brian Clough.

"Ese club de maricones"

Entrenador veterano y poco dado a modernidades (aunque votante de los laboristas), con una visión muy particular del fútbol y de la vida, Clough no tardó en chocar de frente con Fashanu. No comprendía su estilo de vida.

En su biografía, Clough relataba sus conversaciones con Fashanu. “¿A dónde vas si quieres una rebanada de pan?', le pregunté. 'Al panadero, supongo'. '¿A dónde vas si quieres una pata de cordero?'. 'Al carnicero'. '¿Entonces, por qué sigues yendo a ese maldito club de maricones?'”.

Solo estuvo un año en Nottingham. Fue traspasado al Southampton, el primero de una cascada de equipos por los que desfiló con escasa fortuna: Notts County, Brighton, Manchester City, West Ham, Leyton Orient, tres equipos canadienses (Edmonton, Hamilton y Toronto) y Torquay United, hasta desembocar en el Miramar Rangers de la liga de Nueva Zelanda, su último equipo conocido.

Fashanu ya apuraba los últimos años de su carrera cuando su nombre saltó a los titulares de todos los informativos. El 22 de octubre de 1990, ‘The Sun’ publicaba en portada en letras gigantes "Estrella futbolística de un millón de libras: 'soy gay". Más tarde se sabría que el diario sensacionalista chantajeó a Fashanu para que hiciera pública su homosexualidad.

Un apellido 'manchado'

Lejos de reconciliarle con el mundo, la portada de 'The Sun' le alejó incluso de su familia. Su hermano John, también futbolista, le repudió sin piedad y llegó a declarar a la prensa que Justin era "un paria".

"No me gusta nada ver el apellido Fashanu en la prensa hablando de homosexualidad, la gente pensará que soy yo”, dijo su hermano.

El mundo del fútbol también dio la espalda a Fashanu. Llegó a estar a prueba con el Newcastle, pero no debutó con el primer equipo: para entonces, su nombre era carnaza para la prensa sensacionalista británica. De Fashanu se hablaba en la prensa amarilla, no en las páginas deportivas.

El Torquay United, de la Segunda división inglesa, sí que le concedió una oportunidad, pero los escasos goles de Fashanu no sirvieron para evitar el descenso a Tercera.

Un trágico final

Colgadas las botas, Fashanu intentó buscarse la vida en Estados Unidos: se dedicó a entrenar a varios equipos infantiles, pero el 25 de marzo de 1998 fue acusado de violar a un chico de 17 años.

Fue puesto en libertad por falta de pruebas y regresó a Inglaterra en busca de un poco de paz pero nunca pudo superar ese trauma.

El 2 de mayo de ese mismo año encontraron su cuerpo ahorcado en un garaje a las afueras de Londres junto a una nota.

"Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable antes de comenzar el juicio. Nunca abusé de aquel joven. Sí, tuvimos sexo, pero basado en el consentimiento mutuo. A la mañana siguiente él me pidió dinero, y cuando le dije que no, me respondió ‘espera y verás’. Ya no quiero ser más una vergüenza para mis amigos y mi familia. Espero que el Jesús que amo me acoja. Finalmente encontraré la paz".